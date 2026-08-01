Purtroppo Franco Baresi è venuto a mancare, e Fabio Capello ha proposto di dare il Pallone d'oro a uno dei difensori più forti di sempre.
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Dopo la scomparsa della leggenda del Milan Franco Baresi, sono tantissimi gli attestati di stima arrivati da ex compagni, allenatori e avversari. Tra i più toccanti c'è quello di Fabio Capello, che ha voluto rendere omaggio al suo storico capitano con parole cariche di emozione, arrivando a lanciare una proposta per omaggiare uno dei migliori di sempre: assegnare a Baresi un Pallone d'Oro alla memoria.
Pallone d'Oro alla memora per Baresi: le parole di CapelloIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero ha ripercorso il rapporto costruito negli anni con il difensore, conosciuto fin dai tempi di Nils Liedholm e poi allenato durante una delle epoche più gloriose del Milan: "Franco era un ragazzo fantastico. Ha lavorato tantissimo per diventare quello che è diventato. A livello difensivo è stato senza dubbio il migliore della sua epoca".
Successivamente ha raccontato un aneddoto avvenuto ai tempi di Sacchi: "Quando è arrivato Arrigo Sacchi lui non si trovava molto con i nuovi metodi, c’era qualche problema e la Juve che premeva per ingaggiarlo. Io ero stato suo allenatore per poche partite, ci siamo incontrati al ristorante con le nostre mogli e lo abbiamo convinto a rimanere. Diciamo che ha un po’ tentennato in quella occasione, ma l’attaccamento al Milan ha avuto la meglio".
Ha spiegato quanto fosse importante il numero 6 del Milan: "Vedere come si allenava, come si comportava, come era sempre presente e capire tutto quello che ti dava in campo e fuori, è stato fondamentale per la crescita di altri giocatori".
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Sulle partite più belle di Baresi: "Tutte. È stato un capitano che trasmetteva in ogni situazione la voglia, l’attaccamento alla squadra, alla società e ai tifosi. Non era mai felice quando non vinceva".
Infine, ha proposto un premio speciale in suo onore: "Mi viene da piangere. Diamogli un Pallone d’oro alla memoria".
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