Una gravissima perdita per il mondo del calcio italiano e per il Milan: questa mattina Franco Baresi, storico capitano rossonero, si è spento. La notizia era già nell'aria, con un momento molto difficile per il grande fuoriclasse, ricordato dagli ex campioni e attuali calciatori con parole di immensa stima, affetto ed emozione. Tra questi anche Paolo Maldini che si è espresso attraverso i suoi canali social per mostrare tutto il suo sconforto dopo questo gravissimo lutto. Franco Baresi per lui è stato un mentore e un indiscusso punto di riferimento, così come dichiara: "Mi hai protetto quando ero bambino". Quello di Paolo Maldini non è un semplice messaggio di addio, bensì un manifesto che traduce perfettamente l'anima e i valori profondi di due personaggi straordinari che hanno segnato la storia del calcio italiano. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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