Alessia Bartiromo

Il Milan prova a blindare Allegri tra l'incognita Champions e le richieste di mercato
Tra presente e futuro
Da sempre con la testa tra le nuvole e i piedi in uno stadio. Sin da piccola ho sempre avuto un sogno: raccontare di calcio e fare la scrittrice e nel mio piccolo, posso dire di esserci riuscita. Giornalista pubblicista dal 2009 e laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in tecniche digitali e audiovisivi, ho approfondito la professione tra carta stampata, tv, radio e online. Inviata per le gare del Napoli in giro per l'Italia e per l'Europa, ho scritto due romanzi a più mani, il primo "Interrompo dal San Paolo" e il secondo è una storia della collana "Racconti Campani". Editorialista, conduttrice e content creator, amo il calcio in ogni sua sfaccettatura e categoria, rigorosamente dal vivo. Insomma, non vi libererete facilmente di me!
Tra presente e futuro
I social non perdonano
L'intreccio d'estate
Le parole del rossonero
Chi sta brillando e chi deve migliorare
La conferenza stampa
Il big match del Maradona
Chi sta brillando e chi deve migliorare
Talenti a confronto
Tra aneddoti e previsioni tattiche
La situazione in casa rossonera
Un addio che fa ancora male
La sfida tra i due club
Il parere dell'esperto
Tra valutazioni e decisioni
L'incredibile decisione
Una decisione difficile ma necessaria
Il punto dell'ex calciatore
Duro attacco al portoghese
La 32ª shortlist che racconta molto più di una nomination
Chi sta brillando e chi deve migliorare
La querelle in Francia
L'anticipo di giornata
Operazione riuscita
L'intreccio di mercato
Tutto risolto
Chi sta brillando e chi deve migliorare
Tra bomber e sorprese
L'analisi del match
Il prezioso suggerimento