Alessia Bartiromo

Da sempre con la testa tra le nuvole e i piedi in uno stadio. Sin da piccola ho sempre avuto un sogno: raccontare di calcio e fare la scrittrice e nel mio piccolo, posso dire di esserci riuscita. Giornalista pubblicista dal 2009 e laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione in tecniche digitali e audiovisivi, ho approfondito la professione tra carta stampata, tv, radio e online. Inviata per le gare del Napoli in giro per l'Italia e per l'Europa, ho scritto due romanzi a più mani, il primo "Interrompo dal San Paolo" e il secondo è una storia della collana "Racconti Campani". Editorialista, conduttrice e content creator, amo il calcio in ogni sua sfaccettatura e categoria, rigorosamente dal vivo. Insomma, non vi libererete facilmente di me!