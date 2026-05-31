La stagione del Milan è ormai conclusa tra il piazzamento Champions sfumato all'ultima giormata e una grande rivoluzione che investe staff tecnico, panchina, calciatori e società. Le polemiche però non tendono a placarsi: dopo le parole di grande amarezza di Pulisic dal ritiro degli Usa, arrivano anche quelle di Rafa Leao che conferma l'addio al club all'ombra della Madonnina e, probabilmente, anche alla serie A. La voglia di cambiare aria è infatti tanta, così come di misurarsi in un altro campionato, con il portoghese che ha parlato ai microfoni di Sport TV per commentare la sua attuale situazione. Parole forti che non lasceranno poche persone indifferenti, con un malumore sempre più crescente anche tra i tifosi, preoccupati e delusi. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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