Ferran Torres è uno dei nomi più in voga del momento. L'attaccante spagnolo ha disputato un ottimo Mondiale, coronato dalla bella rete decisiva nella finale contro l'Argentina. Utilizzato sempre come riserva di lusso, i suoi ingressi si sono dimostrati sempre estremamente funzionali alle esigenze di Luis de La Fuente. Spesso e volentieri, Ferran Torres andava ad occupare la fascia sinistra sostituendo Alex Baena, in modo tale da ottenere più verticalità e meno prevedibilità col pallone fra i piedi. L'attaccante del Barcellona è molto più adatto agli inserimenti rispetto al giocatore del Villareal e questo permetteva una connessione maggiore con Lamine Yamal e i centrocampisti spagnoli. Ferran Torres è stato decisivo contro il Portogallo, con un super assist per Mikel Merino e poi proprio nell'ultimo atto, quando ha giocato da 9 al posto di Oyarzabal. Tuttavia, il futuro del giocatore Blaugrana è incerto e la matassa verrà sbrogliata solo nelle prossime settimane.

Ferran Torres rimane in bilico

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Rodri e Ferran Torres, della nazionale spagnola, festeggiano sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Il talento ex Valencia ha avuto un ruolo sempre maggiore nel Barcellona. Schierato soprattutto da punta, Ferran Torres ha registrato numeri sempre più importanti con i Blaugrana. Nella scorsa stagione, l'attaccante spagnolo ha messo a segno 21 reti in 49 partite e l'anno precedente 19 in 45. Spesso usato come dodicesimo uomo, Ferran Torres vorrebbe sentirsi più importante, anche a livello contrattuale.

🚨 AVENIR INCERTAIN POUR FERRAN TORRES 🇪🇸 ! 😬💙❤️



Le Barça veut le prolonger, mais ses finances l'empêchent de rivaliser avec des offres XXL comme celle du PSG.



De son côté, le joueur est agacé de voir sa direction chercher un autre numéro 9 (Julián Álvarez).



Conséquence :… pic.twitter.com/XX8A6YrvUh — BeFootball (@_BeFootball) July 26, 2026

L'attaccante spagnolo è legato al club Culé fino al 2027 e secondo il Mundo Deportivo, il Barça vorrebbe rinnovargli il contratto nel mese settembre per motivi finanziari. Questo movimento significherebbe dare ulteriori 8 milioni al City come previsto dall'accordo del trasferimento nel 2022. Tuttavia, le notizie sul futuro del calciatore, sempre attenzionato dal PSG che potrebbe puntarci forte dopo la trattativa sfumata per Diomande, non arriveranno a breve, dato che il giocatore tornerà dalle vacanze il 10 agosto. Il Barcellona sarebbe disposto a cedere Ferran Torres solo se lui dovesse chiedere ufficialmente la cessione.