L'Inter Miami continua a confermarsi come una delle squadre più attrezzate e competitive della MLS. Nonostante le assenze di Lionel Messi e Rodrigo De Paul, il club della East Coast non molla la corsa alla vetta della classifica (sia della Eastern Conference che di quella generale), attualmente occupata dal Nashville a 39 punti. Dalla Coppa del Mondo è arrivato Casemiro, che nonostante la rete al Giappone, ha disputato una competizione piuttosto deludente. A dare manforte al nuovo acquisto, ci ha pensato il solito Luis Suarez che probabilmente avrebbe potuto dare una mano alla nazionale uruguaiana nel torneo intercontinentale. Il percorso dell'Uruguay è stato molto deludente: la nazionale guidata da Marcelo Bielsa è uscita ai gironi, venendo eliminata da Capo Verde e mostrando una certa difficoltà nel produrre azioni offensive pericolose. La nazionale sudamericana attualmente è stata assegnata a Diego Forlan, stella del Mondiale 2010 e chissà che non possano riaprirsi le porte per il centravanti ormai quasi 40enne.

Suarez salva l'Inter Miami

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami interagisce con Luis Suárez dell'Inter Miami durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

L'ex attaccante del Barcellona continua il suo periodo d'oro negli USA. Dopo le difficoltà della passata stagione, nonostante il titolo di campione conquistato, Luis Suarez sembra aver trovato gli spazi e le misure giuste per muoversi nel contesto nord-americano. Lo scorso anno furono solo 10 i gol in 32 partite. Nella stagione 2026 invece, l'attaccante uruguaiano ha quasi eguagliato la doppia cifra essendo arrivato a 9 reti in sole 13 partite.

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Suárez le da la ventaja a @InterMiamiCF con un penal 'a lo Panenka'.



Celebración con dedicatoria especial para Germán Berterame. ❤️ pic.twitter.com/XqvhXf8FCx — MLS Español (@MLSes) July 26, 2026

Il nono gol è giunto nella notte, quando l'Inter Miami ha sfidato il Montreal. Una partita ostica e complicata, risolta solo all'81'. Un brutto contrasto aereo dell'attaccante Germán Berterame (uscito dal campo con l'ambulanza) con Efraín Morales ha permesso all'Inter Miami di ottenere un penalty. Così, Luis Suarez non ci ha pensato due volte e con una panenka ha vinto la partita, dedicando la rete vincente al compagno di reparto portato in ospedale.