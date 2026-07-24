Il Lecce giocherà in Serie A anche nella stagione 26-27. L'ultimo anno è servita una lotta sino alla 38esima giornata, quando i 38 punti conquistati sono suonati come certezza di permanenza nella massima serie. I giallorossi dovranno sgomitare anche il prossimo anno per raggiungere il proprio obiettivo. Uno dei calciatori più importanti del reparto arretrato è stato senza dubbio Danilo Veiga, che ha parlato dal ritiro estivo della sua squadra.

Lecce, Danilo Veiga: "Dobbiamo assimilare le idee del mister"

Difensore classe 2002, Danilo Veiga nell'ultimo anno è diventatoinamovibile dei salentini. Le 36 partite giocate in Serie A ne sono una lampante dimostrazione. Si tratta del triplo delle gare accumulate nel primo anno con il Lecce, quando furono soltanto 13. Dal ritiro in Austria, a, Veiga ha toccato diversi temi nella sua intervista. Anzitutto, il terzino ha fatto un'analisi lucida su chi sia attualmente il migliore nel suo ruolo: "Dopo di lui c'è Dumfries".

PISA, ITALIA - 1 MAGGIO: Danilo Veiga del US Lecce in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e US Lecce all'Arena Garibaldi il 1 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di nazionalità portoghese, a Veiga è stata posta la consueta domanda sul dibattito tra Messi e Cristiano Ronaldo. La risposta, tuttavia, ha sorpreso: "Eviterei di fare paragoni, anche se a me piace molto Messi. Sono i migliori calciatori in assoluto che abbia visto sul campo di gioco, anche se non è che ne abbia visti tanti altri prima di loro. Aggiungo che Messi, almeno per me, sta sopra tutti gli altri". A riguardo della squadra, invece, Danilo Veiga sembra ottimista sulla prossima stagione: "(Le gambe stanno ndr) Bene, ciò che conta è trovare il ritmo in questa parte di ritiro, ma dobbiamo assimilare le idee dell'allenatore. Sta andando tutto bene".

Caricamento post Instagram...

In merito al modulo, poi un messaggio: "ma rispetto ciò che desidera il mister. È fondamentale per crescere la continuità. Ripartiremo da zero e mi auguro di fare un campionato più sereno". C'è anche il calcio italiano tra le sue analisi: "Giochiamo in un campionato complesso fisicamente parlando e, dato che ogni squadra è forte.".