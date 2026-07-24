Danilo Veiga, classe 2002, comincerà la terza stagione con la maglia del Lecce. Intervistato dal ritiro estivo, si è espresso sul dualismo Messi-CR7.

Francesco Lovino
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Il Lecce giocherà in Serie A anche nella stagione 26-27. L'ultimo anno è servita una lotta sino alla 38esima giornata, quando i 38 punti conquistati sono suonati come certezza di permanenza nella massima serie. I giallorossi dovranno sgomitare anche il prossimo anno per raggiungere il proprio obiettivo. Uno dei calciatori più importanti del reparto arretrato è stato senza dubbio Danilo Veiga, che ha parlato dal ritiro estivo della sua squadra.

Lecce, Danilo Veiga: "Dobbiamo assimilare le idee del mister"

Difensore classe 2002, Danilo Veiga nell'ultimo anno è diventato titolare inamovibile dei salentini. Le 36 partite giocate in Serie A ne sono una lampante dimostrazione. Si tratta del triplo delle gare accumulate nel primo anno con il Lecce, quando furono soltanto 13. Dal ritiro in Austria, a Bad Loipersdorf, Veiga ha toccato diversi temi nella sua intervista. Anzitutto, il terzino ha fatto un'analisi lucida su chi sia attualmente il migliore nel suo ruolo: "Nuno Mendes è il più forte al mondo, non ci sono dubbi. Dopo di lui c'è Dumfries".
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PISA, ITALIA - 1 MAGGIO: Danilo Veiga del US Lecce in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e US Lecce all'Arena Garibaldi il 1 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di nazionalità portoghese, a Veiga è stata posta la consueta domanda sul dibattito tra Messi e Cristiano Ronaldo. La risposta, tuttavia, ha sorpreso: "Eviterei di fare paragoni, anche se a me piace molto Messi. Sono i migliori calciatori in assoluto che abbia visto sul campo di gioco, anche se non è che ne abbia visti tanti altri prima di loro. Aggiungo che Messi, almeno per me, sta sopra tutti gli altri". A riguardo della squadra, invece, Danilo Veiga sembra ottimista sulla prossima stagione: "(Le gambe stanno ndr) Bene, ciò che conta è trovare il ritmo in questa parte di ritiro, ma dobbiamo assimilare le idee dell'allenatore. Sta andando tutto bene".

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In merito al modulo, poi un messaggio: "A me piace a giocare a tre dietro ma rispetto ciò che desidera il mister. È fondamentale per crescere la continuità. Ripartiremo da zero e mi auguro di fare un campionato più sereno". C'è anche il calcio italiano tra le sue analisi: "Giochiamo in un campionato complesso fisicamente parlando e non esistono gare facili, dato che ogni squadra è forte. Mi piace molto la Serie A".

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