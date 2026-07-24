Danilo Veiga, classe 2002, comincerà la terza stagione con la maglia del Lecce. Intervistato dal ritiro estivo, si è espresso sul dualismo Messi-CR7.
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Il Lecce giocherà in Serie A anche nella stagione 26-27. L'ultimo anno è servita una lotta sino alla 38esima giornata, quando i 38 punti conquistati sono suonati come certezza di permanenza nella massima serie. I giallorossi dovranno sgomitare anche il prossimo anno per raggiungere il proprio obiettivo. Uno dei calciatori più importanti del reparto arretrato è stato senza dubbio Danilo Veiga, che ha parlato dal ritiro estivo della sua squadra.
Lecce, Danilo Veiga: "Dobbiamo assimilare le idee del mister"Difensore classe 2002, Danilo Veiga nell'ultimo anno è diventato titolare inamovibile dei salentini. Le 36 partite giocate in Serie A ne sono una lampante dimostrazione. Si tratta del triplo delle gare accumulate nel primo anno con il Lecce, quando furono soltanto 13. Dal ritiro in Austria, a Bad Loipersdorf, Veiga ha toccato diversi temi nella sua intervista. Anzitutto, il terzino ha fatto un'analisi lucida su chi sia attualmente il migliore nel suo ruolo: "Nuno Mendes è il più forte al mondo, non ci sono dubbi. Dopo di lui c'è Dumfries".
Di nazionalità portoghese, a Veiga è stata posta la consueta domanda sul dibattito tra Messi e Cristiano Ronaldo. La risposta, tuttavia, ha sorpreso: "Eviterei di fare paragoni, anche se a me piace molto Messi. Sono i migliori calciatori in assoluto che abbia visto sul campo di gioco, anche se non è che ne abbia visti tanti altri prima di loro. Aggiungo che Messi, almeno per me, sta sopra tutti gli altri". A riguardo della squadra, invece, Danilo Veiga sembra ottimista sulla prossima stagione: "(Le gambe stanno ndr) Bene, ciò che conta è trovare il ritmo in questa parte di ritiro, ma dobbiamo assimilare le idee dell'allenatore. Sta andando tutto bene".
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