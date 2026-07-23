In un'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo MARCA, il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, si è raccontato a cuore aperto all'indomani del trionfo Mondiale. Tra le tante rivelazioni, il CT ha svelato un retroscena speciale legato al presidente della FIFA.

Gianni Infantino si è complimentato con la squadra per il fair play e per la grande caratura umana dimostrata dentro e fuori dal campo. Queste le sue dichiarazioni: "Mister, i tuoi giocatori sono un esempio. Quello che ti dissi il giorno dei Giochi Olimpici vale ancora oggi. Che esempio di tutto: di gruppo umano, cameratismo, generosità, sacrificio e grandezza calcistica. E questo è motivo di orgoglio, il più grande in assoluto, al di là degli aspetti puramente calcistici".

Margine di crescita e la forza del gruppo della Spagna: "Il meglio deve ancora venire"

Nel corso della chiacchierata, De la Fuente ha voluto sottolineare quanto

MADRID - 20 LUGLIO: Rodri della Spagna posa con il trofeo insieme ai compagni di squadra, a Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, e a Rafael Louzán, presidente della Federazione Calcistica Spagnola, al loro arrivo all'Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas prima della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è tenuta allo New York New Jersey Stadium in New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images)

Secondo il selezionatore, questa Spagna è formata prima di tutto da grandissimi uomini e da professionisti altamente esigenti verso se stessi, un fattore che ha permesso di superare corazzate piene di stelle e di alzare al cielo la Coppa del Mondo. "Io sono molto esigente e competitivo. Penso sempre che si possa migliorare. È la nostra regola quotidiana in ogni allenamento: fare meglio di ieri. Questo gruppo unisce giovani e senatori, hanno ancora molta strada da fare e credo si debba ancora vedere la versione migliore di questa nazionale. Il meglio deve ancora venire. Prima del talento calcistico, indiscusso e riconosciuto, evidenzierei la qualità umana. È un gruppo generoso e solidario. Ci siamo scontrati con le selezioni più forti al mondo, ma loro hanno trovato la squadra migliore del mondo. Agli Europei è nata la parola Famiglia per descrivere questo gruppo ed è la realtà: ci dà una forza imparabile".

La finale con l'Argentina, il cammino e la stima per Scaloni

Caricamento post Instagram...

Il commissario tecnico ripercorre poi le tappe cruciali del percorso mondiale, culminato nella tiratissima finale contro i campioni uscenti dell'Argentina. Nonostante qualche momento di tensione agonistica nel finale di gara, De la Fuente spende, definito un vero e proprio gentiluomo, prima di analizzare il dominio tattico espresso durante l'ultimo atto del torneo."Siamo ottimi amici e lui è un gentiluomo. So che a fine partita le emozioni sono a mille. Si sono viste scene sgradevoli che di certo non saranno piaciute nemmeno a lui. Ma la grandezza dello sport è questa: nella foga della battaglia non ci sono amici, poi a bocce ferme capisci che non c'è nulla di più importante di una vera amicizia. Durante la finale la partita è stata totalmente sotto controllo, eravamo molto superiori ma ci è mancato che uno dei gol annullati, e uno a Nico Williams è stato tolto ingiustamente, andasse a referto per darci un distacco maggiore. Fino al fischio finale la tensione è rimasta alta perché sapevamo che loro ci avrebbero provato, il calcio è questo. Ma alla fine la coppa è qui con noi".