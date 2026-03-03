Giorgio Abbratozzato

Sono un ragazzo di 22 anni, un po’ disordinato ma con una certezza che mi accompagna da sempre: lo sport è la mia più grande passione. Lo seguo, lo vivo e lo racconto fin da bambino, con la stessa curiosità di allora. Amo parlare, comunicare e raccontare storie, soprattutto quando ruotano attorno a un campo da gioco. Andare oltre le apparenze e gli stereotipi è la mia specialità, perché credo che dietro ogni partita, ogni atleta e ogni numero ci sia sempre qualcosa in più da raccontare. Sono uno studente universitario di Scienze della Comunicazione e aspiro a diventare giornalista sportivo, con l’obiettivo di girare l’Italia per seguire lo sport dal vivo e trasformarlo in racconto, analisi ed emozione.