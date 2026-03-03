Giorgio Abbratozzato

Darío Silva ripercorre il suo incidente in auto: "In quel momento volevo morire"
L'incidente causato da un pezzo di torta
Sono un ragazzo di 22 anni, un po’ disordinato ma con una certezza che mi accompagna da sempre: lo sport è la mia più grande passione. Lo seguo, lo vivo e lo racconto fin da bambino, con la stessa curiosità di allora. Amo parlare, comunicare e raccontare storie, soprattutto quando ruotano attorno a un campo da gioco. Andare oltre le apparenze e gli stereotipi è la mia specialità, perché credo che dietro ogni partita, ogni atleta e ogni numero ci sia sempre qualcosa in più da raccontare. Sono uno studente universitario di Scienze della Comunicazione e aspiro a diventare giornalista sportivo, con l’obiettivo di girare l’Italia per seguire lo sport dal vivo e trasformarlo in racconto, analisi ed emozione.
L'incidente causato da un pezzo di torta
Le accuse del difensore del Bayern
Le parole dell'attaccante inglese
La sfida europea alle porte
La vita privata del calciatore in pericolo per colpa di una donna
La decisione del club inglese per il nuovo tecnico
Il commento del difensore francese sui tempi al Milan
il centrale difensivo non ci sarà per la partita contro il Chelsea
La rimozione dei tiktok diventa uno scenario di calciomercato
Da dubbio a dolente verità, il retroscena confermato dal presidente
Il particolare problema di salute che costringe il numero 17 allo stop
L'attaccante del Bayern è al primo posto per goal in europa
Il prolungamento contrattuale che ha destato diverse proteste
Il piano del club francese per non perdere il suo più grande talento
Una nuova stella sta nascendo
Le dichiarazioni del tecnico spagnolo
L'imprevisto che rende ancora più difficile la salvezza
Un ringraziamento speciale per un personaggio importante
La partner storica rischia di cessare dopo più di 20 anni
Un nuovo Cancelo in Spagna
Le parole del primo cittadino
Le parole del tecnico il giorno prima della partita
Le parole del tecnico della squadra emiliana il giorno prima del match
Il portiere del Chelsea è stato più volte attaccato dai compagni dopo gli errori
Le partite perse da Pep contro il Real sono 7, in attesa del ritorno
Le parole del tecnico
L'analisi dei gol del match contro il Torino
La Dea è nelle condizioni per superare questa sfida, l'analisi del percorso
Il mix ideale tra le due squadre spagnole, allenatore e modulo
L'analisi del match