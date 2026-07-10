L’ex mediano ha preso le difese di tre calciatori dell’attuale nazionale francese, spendendo parole al miele per loro anche in ottica Real Madrid
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Claude Makelele ha analizzato in un'intervista a Dazn l'attuale situazione in casa Real Madrid, regalando spunti di riflessione sul presente e sul futuro dei Blancos. L'ex mediano francese ha voluto elogiare apertamente l'intelligenza e la lungimiranza del nuovo tecnico José Mourinho, subentrato per guidare la squadra verso nuovi successi. Secondo Makelele, lo "Special One" dimostrerà tutta la sua esperienza non privandosi di una pedina fondamentale per la linea mediana come il centrocampista francese Aurelien Tchouameni.
Nel corso della chiacchierata, l'ex calciatore ha toccato anche i temi legati a Kylian Mbappé e a Michael Olise, indicato come il tassello finale ideale per completare la rosa della capitale spagnola.
Makelele mette in cima Tchouaméni per questo Real: "L'unico giocatore costante dall'inizio alla fine"Le storiche doti da equilibratore che hanno reso celebre Makelele ricordano molto da vicino il lavoro sporco e l'intelligenza tattica dell'attuale numero 14 del Real Madrid. Il classe 2000 quest'anno è stato un pilastro assoluto se consideriamo l'impatto e la continuità delle prestazioni sul campo. Con un bottino stagionale di 39 presenze, condite da 2 gol e 2 assist, l'ex Monaco ha dimostrato una maturità impressionante, l'unico vero tassello negativo è stata la lite con Federico Valverde.
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La vera aggiunta per Makelele ha un nome preciso: Michael OliseSpostando l'attenzione sul reparto offensivo, Makelele ha preso le difese di Kylian Mbappé, schierandosi apertamente contro la critica sportiva che ha spesso preso di mira l'attaccante dei Blancos nell'ultimo periodo. Per l'ex centrocampista si tratta di critiche ingenerose: "Molta gente sta criticando Mbappé. Lui si sacrifica molto e gioca per il supporto del gruppo, ma resta pur sempre un attaccante. E la natura di un centravanti è quella di voler sempre fare gol. Spesso scende molto in basso a prendere il pallone a centrocampo per avviare l'azione, ma a quel punto chi resta davanti a riempire l'area? Quando invece si posiziona stabilmente in avanti, i gol li fa e lo dimostra costantemente".
Infine, Makelele ha lanciato un chiaro e preciso segnale di mercato alle Merengues, indicando la stella del Bayern Monaco, Michael Olise, come il profilo ideale per fare il definitivo salto di qualità. Un innesto che garantirebbe imprevedibilità e verticalizzazioni repentine: "A Madrid manca quel tipo di centrocampista o trequartista, uno proprio come Olise che sa portare palla con personalità e rompere le linee avversarie in velocità. C'è assoluto bisogno di un profilo di questo tipo nel calcio moderno, qualcuno che riesca a servire palloni veloci e puliti per gli attaccanti, per lui, per Vinicius e per tutta la gente che gioca nel reparto avanzato".
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