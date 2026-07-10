Claude Makelele ha analizzato in un'intervista a Dazn l'attuale situazione in casa Real Madrid, regalando spunti di riflessione sul presente e sul futuro dei Blancos. L'ex mediano francese ha voluto elogiare apertamente l'intelligenza e la lungimiranza del nuovo tecnico José Mourinho, subentrato per guidare la squadra verso nuovi successi. Secondo Makelele, lo "Special One" dimostrerà tutta la sua esperienza non privandosi di una pedina fondamentale per la linea mediana come il centrocampista francese Aurelien Tchouameni.

Nel corso della chiacchierata, l'ex calciatore ha toccato anche i temi legati a Kylian Mbappé e a Michael Olise, indicato come il tassello finale ideale per completare la rosa della capitale spagnola.

Makelele mette in cima Tchouaméni per questo Real: "L'unico giocatore costante dall'inizio alla fine"

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La vera aggiunta per Makelele ha un nome preciso: Michael Olise

Le storiche doti da equilibratore che hanno reso celebrericordano molto da vicino il lavoro sporco e l'intelligenza tattica dell'attuale numero 14 del Real Madrid. Il classe 2000 quest'anno è stato un pilastro assoluto se consideriamo l'impatto e la continuità delle prestazioni sul campo. Con un, condite da 2 gol e 2 assist, l'ex Monaco ha dimostrato una maturità impressionante, l'unico vero tassello negativo è stata la lite con Federico Valverde.Makelele ha voluto sottolineare il talento cristallino del connazionale e la sua centralità nel sistema collettivo della squadra, spendendo parole al miele anche per la guida tecnica: "È stato l'unico giocatore costante dall'inizio alla fine. Mourinho non è mica scemo, è un buon allenatore, uno dei migliori in assoluto. Sa perfettamente che avrà bisogno di un gruppo forte e unito per poter vincere LaLiga. Tchouaméni è proprio quel tipo di giocatore che non lascerei mai andare via da una squadra".Spostando l'attenzione sul reparto offensivo, Makelele ha preso le difese di, schierandosi apertamente contro la critica sportiva che ha spesso preso di mira l'attaccante deinell'ultimo periodo. Per l'ex centrocampista si tratta di critiche ingenerose: "Molta gente sta criticando Mbappé. Lui si sacrifica molto e gioca per il supporto del gruppo, ma resta pur sempre un attaccante. E la natura di un centravanti è quella di voler sempre fare gol. Spesso scende molto in basso a prendere il pallone a centrocampo per avviare l'azione, ma a quel punto chi resta davanti a riempire l'area? Quando invece si posiziona stabilmente in avanti, i gol li fa e lo dimostra costantemente".

BRESLAVIA, POLONIA - 05 SETTEMBRE: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 05 settembre 2025 a Breslavia, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Infine, Makelele ha lanciato un chiaro e preciso segnale di mercato alle Merengues, indicando la stella del Bayern Monaco, Michael Olise, come il profilo ideale per fare il definitivo salto di qualità. Un innesto che garantirebbe imprevedibilità e verticalizzazioni repentine: "A Madrid manca quel tipo di centrocampista o trequartista, uno proprio come Olise che sa portare palla con personalità e rompere le linee avversarie in velocità. C'è assoluto bisogno di un profilo di questo tipo nel calcio moderno, qualcuno che riesca a servire palloni veloci e puliti per gli attaccanti, per lui, per Vinicius e per tutta la gente che gioca nel reparto avanzato".