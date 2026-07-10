Le polemiche sul ruolo di Kylian Mbappé all'interno degli spogliatoi di Real Madrid e Nazionale della Francia continuano a far discutere, ma Didier Deschamps ha voluto spegnerle una volta per tutte. Il commissario tecnico dei Bleus ha difeso il suo capitano, sottolineandone le qualità umane, oltre che quelle tecniche.

Deschamps: "Un capitano esemplare"

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Mbappe e il problema alla caviglia: Deschamps rassicura

Nel post partita dei quarti di finale del Mondiale,ha preso posizione in maniera netta contro chi descrivecome una figura troppo accentratrice. Il tecnico francese ha respinto queste etichette, dichiarando: "Molti pensano che Kylian sia una specie di dittatore che pensa solo a sé stesso, ma è qualcuno che, come capitano, è esemplare. Lo dimostra con quello che fa sul terreno di gioco, al di là di tutti i gol che segna". Parole che confermano la piena fiducia nei confronti delle qualità balistiche ma anche di leadership dell'attaccante delha poi inoltre rassicurato tutti sulle condizioni fisiche del numero 10 della nazionale, uscito dal match con un lieve fastidio muscolare: "Mbappé ha avuto un piccolo problema alla caviglia, sentiva un pò di dolore, ma non dovrebbe essere nulla di grave", ha spiegato il commissario tecnico, mostrando positività sul recupero del giocatore in vista del prossimo e delicato impegno in semifinale del. Lo stesso Deschamps ha infatti evidenziato che, insieme agli altri giocatori usciti acciaccati dalla gara,dovrebbe essere regolarmenteper la prossima gara.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Kylian Mbappe della Francia guarda durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Wroclaw, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Una reazione da leader e lo sguardo alla semifinale

Contro il Marocco,ha vissuto una serata dai due volti. Dopo aver fallito un calcio di rigore nella prima parte dell'incontro, abilmente disinnescato dal portiere marocchino, ha saputo reagire con, firmando il gol che ha sbloccato la gara, e risultando ancora una volta decisivo nel successo che ha consegnato allala terza semifinale mondiale consecutiva.ha elogiato la sua forza mentale, sottolineando come non abbia mai perso fiducia dopo l'errore dal dischetto. Ora i Bleus si preparano al prossimo capitolo iridato: la semifinale del 14 luglio a Dallas, dove affronteranno la vincente della sfida tra