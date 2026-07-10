Dopo il successo contro il Marocco, Didier Deschamps elogia il ruolo di Kylian Mbappé nello spogliatoio, rispondendo alle critiche delle ultime settimane.
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Le polemiche sul ruolo di Kylian Mbappé all'interno degli spogliatoi di Real Madrid e Nazionale della Francia continuano a far discutere, ma Didier Deschamps ha voluto spegnerle una volta per tutte. Il commissario tecnico dei Bleus ha difeso il suo capitano, sottolineandone le qualità umane, oltre che quelle tecniche.
Deschamps: "Un capitano esemplare"Nel post partita dei quarti di finale del Mondiale, Deschamps ha preso posizione in maniera netta contro chi descrive Mbappé come una figura troppo accentratrice. Il tecnico francese ha respinto queste etichette, dichiarando: "Molti pensano che Kylian sia una specie di dittatore che pensa solo a sé stesso, ma è qualcuno che, come capitano, è esemplare. Lo dimostra con quello che fa sul terreno di gioco, al di là di tutti i gol che segna". Parole che confermano la piena fiducia nei confronti delle qualità balistiche ma anche di leadership dell'attaccante del Real Madrid.
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Mbappe e il problema alla caviglia: Deschamps rassicuraDeschamps ha poi inoltre rassicurato tutti sulle condizioni fisiche del numero 10 della nazionale, uscito dal match con un lieve fastidio muscolare: "Mbappé ha avuto un piccolo problema alla caviglia, sentiva un pò di dolore, ma non dovrebbe essere nulla di grave", ha spiegato il commissario tecnico, mostrando positività sul recupero del giocatore in vista del prossimo e delicato impegno in semifinale del Mondiale. Lo stesso Deschamps ha infatti evidenziato che, insieme agli altri giocatori usciti acciaccati dalla gara, Mbappé dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la prossima gara.
Una reazione da leader e lo sguardo alla semifinaleContro il Marocco, Mbappé ha vissuto una serata dai due volti. Dopo aver fallito un calcio di rigore nella prima parte dell'incontro, abilmente disinnescato dal portiere marocchino Bonou, ha saputo reagire con personalità, firmando il gol che ha sbloccato la gara, e risultando ancora una volta decisivo nel successo che ha consegnato alla Francia la terza semifinale mondiale consecutiva. Deschamps ha elogiato la sua forza mentale, sottolineando come non abbia mai perso fiducia dopo l'errore dal dischetto. Ora i Bleus si preparano al prossimo capitolo iridato: la semifinale del 14 luglio a Dallas, dove affronteranno la vincente della sfida tra Spagna e Belgio.
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