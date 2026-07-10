Il 2-0 maturato ieri della Francia sul Marocco è apparso come un ulteriore segnale di forza a tutte le altre pretendenti al titolo. Pur con un rigore fallito da Mbappé nel primo tempo, i transalpini hanno dominato il match con i nordafricani senza correre pericoli particolari. Adrien Rabiot, nel post-match, ha confermato le sensazioni positive che aleggiano nello spogliatoio dei Blues.

Rabiot snobba il Marocco? "Poco da temere con loro, ma..."

Al netto di un possesso palla sostanzialmente pari, tra Francia e Marocco è intercorsa una. I gol attesi dei ragazzi di Didier Deschamps si attestano sul valore dia fronte degli 0.14 xG concessi al Marocco. Mbappé e compagni hanno fatto quello che volevano costruendo tante occasioni chiare, grazie alle. Se il passivo non è più pesante dei due gol presenti nel tabellino, il merito va attribuito al portiere marocchino. L'estremo difensore dell'Al Hilal ha intercettato il penalty di Kylian Mbappé, salvando fino a 4 grandi occasioni. Degli 8 tiri nello specchio della porta, 6 sono finiti nei guantoni del portiere trentacinquenne.

AL KHOR, QATAR - 14 DICEMBRE: Achraf Hakimi del Marocco abbraccia Kylian Mbappe della Francia dopo la partita della semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco allo Stadio Al Bayt il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, Qatar. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Davanti a una tale superiorità, neanche gli interpreti in campo possono nascondersi. La Francia è semplicemente più forte. Rabiot, ai microfoni di beIN Sports, è parso lucido nell'analisi della partita: "(i giocatori del Marocco ndr) Non erano molto pericolosi. Avevamo poco da temere. È questa la sensazione che abbiamo avuto in campo". Apparentemente arrogante con le sue prime dichiarazioni, Rabiot ha abbassato nel seguito il tiro: "Restano una squadra capace di fare la differenza in qualsiasi momento, perché hanno giocatori straordinari. Per questo bisogna sempre restare vigili".

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Ora la Francia si attende. Il centrocampista francese è consapevole che chiunque sia l'avversario della semifinale, i transalpini non abbasseranno la guardia per alcuna ragione al mondo. Qualora fosse la nazionale di De La Fuente, però, non mancherebbe uno stimolo aggiuntivo per vincere. D'altra parte, l'ultimo incrocio in semifinale di Nations League finì 5-4 per la Roja: "Ma chiunque sia il nostro avversario ci prepareremo come abbiamo fatto fin dall'inizio del torneo".Proseguendo, il classe 1995 ha sottolineato: "Siamo molto determinati, lavoriamo duro e recuperiamo bene.Rispettiamo tutte le squadre e affronteremo volentieri chi arriverà in semifinale".