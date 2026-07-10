La sconfitta contro la Francia ha lasciato al Marocco più di un motivo di rammarico. Oltre all'eliminazione dal Mondiale dopo l'ottimo percorso, a tenere banco sono infatti le polemiche arbitrali scoppiate nel post-partita, con il commissario tecnico marocchino che ha contestato apertamente la regolarità del primo gol francese, firmato da Kylian Mbappé.

Le proteste del Marocco: "C'era un fallo di mano"

Nel mirino della Nazionale africana c'è l'azione che ha portato alla rete del fuoriclasse francese, che ha di fatto sbloccato la gara. Secondo il ct, infatti, il pallone sarebbe stato controllato con un tocco di mano dal francese, prima della conclusione vincente di, episodio che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol dopo una revisione al VAR. Ai microfoni di beIN Sports, il tecnico marocchino non ha nascosto la propria amarezza: "C'era sicuramente fallo di mano. Tutti lo hanno visto, tanto che alcuni dei nostri giocatori si sono fermati. È difficile accettare una decisione del genere in una partita cosi importante". Poi ha aggiunto: "Sono orgoglioso dei miei giocatori, ma questo episodio ci lascia tanta frustrazione". Concludendo, Ouahbi accantona poi le polemiche e applaude la Francia: "Abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello, nel primo tempo Bonou è stato decisivo".

LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Mohamed Ouahbi, capo allenatore del Marocco, guarda durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La Francia sfrutta gli episodi: la partita

Sul terreno di gioco è stata una sfida intensa, ma dal divario tecnico enorme. Ilha provato a tenere testa ai francesi con organizzazione e pazienza, laperò ha saputo sfruttare al meglio i momenti decisivi dell'incontro, recuperando palloni velenosi a centrocampo per poi ripartire in contropiede con la rapidità di, e la qualità di. Troppi pochi pericoli per il portiere, che registra cosi il terzo clean sheet consecutivo e il quarto complessivo in sei gare: la Nazionale disi conferma cosi qualitativamente devastante, ma anche ben organizzata difensivamente. La Francia è perciò la prima semifinalista e attende con curiosità l'esito della sfida tra, per scoprire chi dovrà affrontare nel penultimo atto del Mondiale.