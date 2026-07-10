L'aneddoto che ha fatto rapidamente il giro del mondo: durante il Mondiale, Jurgen Klopp ha raccontato uno dei retroscena di mercato più curiosi della sua carriera, tornando sul mancato approdo di Kylian Mbappé al Liverpool. Un racconto che ha riacceso il coinvolgimento attorno all'allenatore tedesco, che farà presto ritorno sulla panchina da tecnico della Germania.

Mbappé-Liverpool: il retroscena di Klopp

Ospite del team di MagentaTV, emittente che trasmette il Mondiale in Germania,ha rivelato come nell'estate del 2017 iltentò seriamente di convincerea trasferirsi in Premier League, nel momento in cui il francese era pronto a lasciare il Monaco per fare il salto di qualità. Il tecnico ha definito quell'operazione "il non acquisto più costoso della sua carriera", ricordando con ironia l'enorme sforzo organizzativo messo in campo per provare a strappare il sì del talento francese. Klopp ha infatti ricostruito i dettagli di quell'incontro segreto: "Siamo volati da Blackpool a Nizza, dove è salita a bordo tutta la famiglia Mbappé su un jet privato con cinque stanze, o qualcosa del genere. Abbiamo fatto davvero le cose in grande. Poi abbiamo continuato a volare in cerchio, nel mentre che parlavamo con la famiglia e mangiavamo insieme. È stato fantastico, ma non potevamo farci vedere", ha concluso Klopp.

WROCLAW, POLONIA - 05 SETTEMBRE: Kylian Mbappe della Francia festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 05 settembre 2025 a Wroclaw, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Nonostante il colloquio e il progetto tecnico illustrato da Klopp, l'attaccante preferì proseguire la sua carriera in Francia, dove infatti firmò con il Paris Saint-Germain e diede inizio ad una carriera che lo avrebbe poi portato niente di meno che al Real Madrid. L'episodio è tornato d'attualità anche dopo Francia-Marocco, terminato con il successo francese, quando le telecamere hanno immortalato il caloroso abbraccio tra Klopp e Mbappé a bordo campo.

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Il futuro di Klopp: Germania sempre più vicina

Il futuro di, intanto, sembra ormai tornare a parlare tedesco. Dopo le dimissioni diin seguito all'eliminazione delladal Mondiale, la Federazione tedesca hale trattative con l'ex tecnico del Liverpool tanto da strapparne il pieno assenso al progetto. Restano da definire gli aspetti burocratici legati al suo attuale incarico di responsabile globale all'interno del gruppo, ma l'obiettivo della federazione, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, è di chiudere l'accordo nei prossimi giorni con un contratto fino al