Dal volo privato con la famiglia Mbappé fino al ritorno in panchina con la Germania: il Mondiale riporta Klopp al centro della scena
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
L'aneddoto che ha fatto rapidamente il giro del mondo: durante il Mondiale, Jurgen Klopp ha raccontato uno dei retroscena di mercato più curiosi della sua carriera, tornando sul mancato approdo di Kylian Mbappé al Liverpool. Un racconto che ha riacceso il coinvolgimento attorno all'allenatore tedesco, che farà presto ritorno sulla panchina da tecnico della Germania.
Mbappé-Liverpool: il retroscena di KloppOspite del team di MagentaTV, emittente che trasmette il Mondiale in Germania, Klopp ha rivelato come nell'estate del 2017 il Liverpool tentò seriamente di convincere Mbappé a trasferirsi in Premier League, nel momento in cui il francese era pronto a lasciare il Monaco per fare il salto di qualità. Il tecnico ha definito quell'operazione "il non acquisto più costoso della sua carriera", ricordando con ironia l'enorme sforzo organizzativo messo in campo per provare a strappare il sì del talento francese. Klopp ha infatti ricostruito i dettagli di quell'incontro segreto: "Siamo volati da Blackpool a Nizza, dove è salita a bordo tutta la famiglia Mbappé su un jet privato con cinque stanze, o qualcosa del genere. Abbiamo fatto davvero le cose in grande. Poi abbiamo continuato a volare in cerchio, nel mentre che parlavamo con la famiglia e mangiavamo insieme. È stato fantastico, ma non potevamo farci vedere", ha concluso Klopp.
Nonostante il colloquio e il progetto tecnico illustrato da Klopp, l'attaccante preferì proseguire la sua carriera in Francia, dove infatti firmò con il Paris Saint-Germain e diede inizio ad una carriera che lo avrebbe poi portato niente di meno che al Real Madrid. L'episodio è tornato d'attualità anche dopo Francia-Marocco, terminato con il successo francese, quando le telecamere hanno immortalato il caloroso abbraccio tra Klopp e Mbappé a bordo campo.
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Il futuro di Klopp: Germania sempre più vicinaIl futuro di Klopp, intanto, sembra ormai tornare a parlare tedesco. Dopo le dimissioni di Nagelsmann in seguito all'eliminazione della Germania dal Mondiale, la Federazione tedesca ha accelerato le trattative con l'ex tecnico del Liverpool tanto da strapparne il pieno assenso al progetto. Restano da definire gli aspetti burocratici legati al suo attuale incarico di responsabile globale all'interno del gruppo Red Bull, ma l'obiettivo della federazione, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, è di chiudere l'accordo nei prossimi giorni con un contratto fino al 2030.
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