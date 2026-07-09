Il Mondiale in vendita. Letteralmente. Con il proseguire della Coppa del Mondo il mercato dei collezionisti di cimeli calcistici è in fermento totale. E sono tanti, e anche strani e curiosi, gli oggetti in vendita. Dalla maglia di Balogun ai pezzi di erba dei campi.

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Un Mondiale in vendita: un sito specializzato vende strani cimeli del torneo

MatchWornShirt.com

, azienda specializzata in cimeli sportivi di vario genere utilizzati nelle competizioni. Sul loro sito si trova di tutto: anche una maglia del Manchester City del 2009 con le macchie di sudore di Carlos Tevez. Tutti gli articoli in vendita sono autenticati in maniera digitale.

Si sa, nel mondo di oggi tutto è in vendita. Ed esistono collezionisti di qualsiasi cosa, anche di cimeli relativi a tornei calcistici e momenti storici del calcio. Non fa quindi eccezione il Mondiale che, con tanti oggetti di vario tipo, è al centro di un ricco ed ampio mercato. Lo gestisce, in particolare,

La ditta ha messo in vendita, mentre siamo arrivati solo ai quarti di finale, anche una lunga serie di cimeli che arrivano dal Mondiale in corso. MatchWornShirt.com, infatti, ha firmato una serie di accordi con varie federazioni tra cui USA, Portogallo e Inghilterra. In vendita ci sono, per esempio, la maglietta indossata da Balogun. Il sito non specifica se sia quella usata nel primo o nel secondo tempo della partita contro la Bosnia e quindi quella indossata al momento del fallo contro Muharemović che ha poi portato al cartellino rosso e alla ormai nota polemica sulla sospensione della squalifica operata dalla FIFA.

Un dettaglio di poco conto? Non esattamente. Nei giorni precedenti alla partita con il Belgio, infatti, le offerte per questa maglia sono salite da da 5.000 a 17.800 dollari. Cosa altro si può comprare? Una scatola contenente dodici palloni usati nelle rispettive edizioni del Mondiale: costa solo 25oo dollari. Infine, è possibile ordinare un pezzo d'erba di uno stadio e di una partita che non sono ancora stati giocati. La finale del torneo. Viene fornito in un cubo di acrilico di 17,5 centimetri, confezionato come un oggetto di lusso, e costa 450 dollari.