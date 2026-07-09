Lamine Yamal elogia Lionel Messi. In attesa dei quarti di finale contro il Belgio, il giovane e talentuoso gioiello della Spagna ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sia sul campionato del mondo attualmente in corso, elogiando la leggendaria figura della Pulga, che un commento su uno dei giocatori più chiacchierati in orbita Barcellona, ovvero Julian Alvarez.

"Nessuno si aspettava Messi a un livello così alto"

Tutti sanno chi è Messi, ma nessuno si aspettava che giocasse a un livello così alto. Sono molto contento per lui

.

Sono contento anche per Neymar e Cristiano Ronaldo. Hanno plasmato l'infanzia di tutti quelli che giocano ora. Spero che a loro accada qualcosa di buono, sarà un bene anche per me. Se dovessi arrivare in finale del Mondiale? Voglio vincere

Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, prima del quarto di finale tra Spagna e Belgio,ha commentato così il Mondiale fin qui giocato da: "".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lamine Yamal della Spagna reagisce durante un'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continuando, a proposito del Mondiale, il giocatore classe 2007 ha chiarito di non essere fisicamente al 100%: "Sono stato fermo per quasi due mesi, e non è la stessa cosa di quando hai già giocato sette partite di fila". Yamal, però, non ha voluto cercare scuse: "Più ci avviciniamo alle partite importanti, alle semifinali o alla finale, migliori saranno le mie prestazioni. Spero che il quarto contro il Belgio sarà una grande partita per tutta la squadra".

"Accoglieremmo Julian a braccia aperte"

Nel corso dell'intervista, il talento del Barcellona ha commentato anche il possibile percorso della nazionale spagnola in ottica finale: "Il Portogallo era una delle tre migliori squadre del Mondiale e siamo riusciti a eliminarli, questo ci dà molta fiducia. La possibile semifinale contro Francia o Marocco? Cercheremo di vincere e raggiungere la finale".

🚨🇪🇸 Lamine Yamal was asked about Lionel Messi's performance at the 2026 World Cup at the age of 39:



🗣️ “Leo Messi has been incredible so far. Everyone knows who Messi is, but nobody expected this level at the World Cup. I'm so happy for him.” 😍🇦🇷



Just like I’m happy for… pic.twitter.com/dg7ENa3Tim — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 9, 2026

Infine, Yamal ha chiuso il suo intervento parlando dell'accostamento di Julian Alvarez al club catalano: "Tutti sanno che (Julian Alvarez, ndr) è un giocatore di alto livello, uno di quelli che tutti desiderano. L'ho già detto: lo accoglieremmo a braccia aperte e, se dovesse arrivare, saremmo tutti molto contenti. Credo che sia un giocatore che si adatta perfettamente allo stile del Barça. Non ho idea di quale sia la situazione, ma lo spero".