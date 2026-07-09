In conferenza stampa, Dani Olmo parla del suo momento, elogia Lamine Yamal e Pedri, inviando la Spagna a restare concentrata in vista della sfida con il Belgio
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La Spagna si prepara ad affrontare uno dei passaggi più delicati del suo Mondiale. Alla vigilia dei quarti di finale contro il Belgio, Dani Olmo ha fatto il punto sul proprio momento di forma e sulle ambizioni della Roja, soffermandosi anche sulla crescita del gruppo e sull'importanza di mantenere alta la concentrazione.
Dal sogno finale agli elogi per Yamal e PedriNel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Belgio, Dani Olmo ha ribadito di star vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e di voler continuare ad essere determinante nel cammino della Nazionale spagnola: "Mi sento molto bene, con tanta voglia di continuare a giocare e a aiutare la squadra. Voglio contribuire con gol e assist. L'obiettivo è arrivare in finale", ha dichiarato il trequartista del Barcellona, sottolineando anche il rapporto di fiducia costruito con i compagni: "Sanno che possono affidarmi il pallone perché mi sento a mio agio". Olmo ha poi ricordato il percorso che lo ha portato ai vertici del calcio europeo: "Ho sempre dovuto dimostrare chi sono e cosa so fare, ma non è mai stato un problema. Sono io il primo a pretendere tanto da me stesso".
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L'impatto di Olmo e il cammino della SpagnaIl Mondiale di Olmo sta confermando il suo peso all'interno della selezione di Luis de la Fuente. Il fantasista blaugrana è diventato uno dei punti di riferimenti offensivi della squadra grazie alla sua qualità tra le linee, la capacità di creare occasioni e alla continuità delle sue prestazioni, contribuendo con giocate decisive e leadership tecnica. La Spagna arriva ai quarti di finale forte di un percorso estremamente convincente: oltre ad un attacco efficace, la Roja ha costruito i propri successi su una solidità difensiva esemplare, tanto da non aver ancora subito reti nella competizione e Olmo ha evidenziato questo aspetto: "Attacchiamo tutti e difendiamo tutti. È un lavoro di tutta la squadra". Ora, l'ostacolo che separa le Furie Rosse dalla semifinale del Mondiale si chiama Belgio.
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