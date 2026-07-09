La Spagna si prepara ad affrontare uno dei passaggi più delicati del suo Mondiale. Alla vigilia dei quarti di finale contro il Belgio, Dani Olmo ha fatto il punto sul proprio momento di forma e sulle ambizioni della Roja, soffermandosi anche sulla crescita del gruppo e sull'importanza di mantenere alta la concentrazione.

Dal sogno finale agli elogi per Yamal e Pedri

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Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro ilha ribadito di star vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e di voler continuare ad essere determinante nel cammino della Nazionale spagnola: "Mi sento molto bene, con tanta voglia di continuare a giocare e a aiutare la squadra. Voglio contribuire con gol e assist. L'obiettivo è arrivare in finale", ha dichiarato il trequartista del, sottolineando anche il rapporto di fiducia costruito con i compagni: "Sanno che possono affidarmi il pallone perché mi sento a mio agio". Olmo ha poi ricordato il percorso che lo ha portato ai vertici del calcio europeo: "Ho sempre dovuto dimostrare chi sono e cosa so fare, ma non è mai stato un problema. Sono io il primo a pretendere tanto da me stesso".Sempre in conferenza stampa, il numero 10 della Roja ha speso parole importanti per due dei talenti simbolo della Nazionale. Suha spiegato: "Lo vedo bene, con sempre più fiducia e in continua crescita. Ha tanta voglia di continuare a dimostrare il suo valore. Ci sta dando tantissimo e ci darà ancora di più." Non sono inoltre mancati gli elogi all'altro compagno di squadra al Barcellona,: "Per me è uno spettacolo vederlo allenarsi e giocare, con o senza palla. Averlo in squadra è una meraviglia".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 10 MARZO: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Dani Olmo durante la partita di finale di finale di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Newcastle United FC e FC Barcelona al St James' Park il 10 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

L'impatto di Olmo e il cammino della Spagna

Il Mondiale dista confermando il suo peso all'interno della selezione di. Il fantasista blaugrana è diventato uno dei punti di riferimenti offensivi della squadra grazie alla sua qualità tra le linee, la capacità di creare occasioni e alla continuità delle sue prestazioni, contribuendo con giocate decisive e leadership tecnica. Laarriva ai quarti di finale forte di un percorso estremamente convincente: oltre ad un attacco efficace, la Roja ha costruito i propri successi su una solidità difensiva esemplare, tanto da non aver ancora subito reti nella competizione e Olmo ha evidenziato questo aspetto: "Attacchiamo tutti e difendiamo tutti. È un lavoro di tutta la squadra". Ora, l'ostacolo che separa le Furie Rosse dalla semifinale del Mondiale si chiama