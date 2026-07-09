Dopo gli arrivi di Dragusin e Viery, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con l'Udinese per Arthur Atta: tutti i dettagli dell'affare
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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha piazzato una vera e propria accelerata a sorpresa assicurandosi Arthur Atta, di proprietà dell'Udinese. Si tratta di un'operazione fulminea, condotta con estrema discrezione dai vertici dirigenziali viola, che sono riusciti a muoversi nel totale silenzio mediale per superare la concorrenza.
I retroscena della trattativa tra Udinese e Fiorentina per AttaLa chiusura dell'affare è stata resa possibile grazie a un lavoro che ha visto protagonisti i vertici delle due società. L'accordo tra i club prevede una base fissa di 30 milioni di euro, bonus e una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa è stata condotta in prima persona da Gino Pozzo, presidente della società friulana, che si è interfacciato direttamente con Fabio Paratici per trovare la quadra definitiva dell'accordo.
Le smentite sulle milanesi e i tentativi dalla Premier LeagueL'improvviso blitz della Fiorentina ha di fatto spento sul nascere qualsiasi ulteriore voce speculativa legata al futuro del centrocampista. Nei giorni scorsi, il profilo di Arthur Atta era stato ripetutamente accostato ad altri grandi club del panorama calcistico italiano, ma la realtà dei fatti ha dimostrato uno scenario ben differente. Tanto il Milan quanto l'Inter, infatti, non hanno mai avviato alcuna trattativa concreta per il giocatore friulano, lasciando di fatto il campo libero alle mosse di altre pretendenti.
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L'approdo dell'ormai ex centrocampista dell'Udinese si va infatti a inserire in una campagna acquisti di grandissimo spessore tecnico ed economico. Atta costituisce un ulteriore colpo di primissimo piano per la Fiorentina, arrivando subito dopo altri investimenti di rilievo che hanno già portato in rosa innesti importanti come quelli di Dragusin e di Viery.
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