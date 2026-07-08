La Fiorentina ha annunciato oggi l'arrivo del difensore centrale rumeno Radu Dragusin dal Tottenham, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Gli Spurs lo avevano acquistato nel gennaio 2024 dal Genoa, battendo la concorrenza di vari top club e ha collezionato 48 presenze complessive tra Premier League, coppe nazionali e competizioni europee, contribuendo anche alla conquista dell'Europa League nonostante i pessimi piazzamenti in campionato.

Tuttavia, complici la forte concorrenza nel reparto difensivo e un grave infortunio al legamento crociato anteriore subito nel 2025, non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso.

Dragusin alla Fiorentina: dettagli e comunicato ufficiale

Il club viola ha annunciato l'arrivo del difensore rumeno dal Tottenham con la formula delche diventerà obbligatorio se dovessero verificare determinate condizioni accordate. Nello specifico, l'obbligo scatterà se il centrale disputeràstagionali, giocando un minimo di

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Radu Drăgușin del Tottenham Hotspur controlla la palla durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United al Tottenham Hotspur Stadium il 10 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images) Dal punto di vista economico, l'operazione ha un valore complessivo di circa 19 milioni di euro, con la Fiorentina verserà 1,5 milioni per il prestito, mentre il riscatto è fissato a 17,8 milioni. L'accordo prevede una formula "1+4": Dragusin firmerà inizialmente per una stagione, ma in caso di riscatto il contratto sarà automaticamente prolungato fino al 30 giugno 2031. Il difensore percepirà uno stipendio di circa 2 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiungeranno eventuali bonus legati al rendimento personale e ai risultati della squadra.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur.Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della Nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024".