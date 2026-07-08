Oggi comincia ufficialmente la stagione del Nizza. L'OGC si è ritrovata questa mattina al centro di allenamento per i due giorni dedicati ai test fisici e alle visite mediche, ai quali poi seguirà la definitiva preparazione atletica in vista della prossima stagione di Ligue 1. Una nuova stagione che inizia con una importante novità. Il club rossonero ha infatti deciso di intitolare la sala stampa del centro di allenamento ad Eric Roy, scomparso un mese fa a soli 58 anni.

Il Nizza dedica la sala stampa a Eric Roy

Con il ritorno agli allenamenti

questo mercoledì

Roy. L'ex allenatore del Brest , con i primi due giorni dedicati a test fisici e medici, il Nizza ha annunciato che la sala stampa del suo centro sportivo sarà intitolata a Éric. L'ex allenatore del

è scomparso il 17 giugno all'età di 58 anni dopo una lunga malattia

. Nato nell'omonima città della Costa Azzurra, l'ex difensore ha giocato per i Les Aiglons dal 1988-1992 e poi 2002-2004. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è diventato allenatore dei rossoneri nell'annata 2010-11.

La Salle de Presse rebaptisée au nom d’Éric Roy 🤍 — OGC Nice (@ogcnice) July 8, 2026

"L'allenatore con il berretto", che godeva di uno stretto rapporto con il presidente del club Maurice Cohen, aveva già ricevuto un omaggio dalla società al momento dell'addio di Dante. Una commemorazione che sono pronti ad offrirgli anche i tifosi dell'OGC non appena inizierà la stagione di Ligue1. Non sarà possibile per la prima partita in casa (si gioca a porte chiuse), ma presumibilmente in occasione della seconda partita casalinga, all'inizio di settembre, contro il Le Mans.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 22 GENNAIO: Eric Roy, allenatore dello Stade Brestois 29, si intrattiene con Mathias Pereira Lage (Stade Brestois 29) al termine della partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Shakhtar Donetsk e Stade Brestois 29, disputata alla Arena AufSchalke il 22 gennaio 2025 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Oltre ad occupare una posizione molto importante nella storia del Nizza, Eric Roy è riuscito a fare lo stesso anche con i tifosi del Brest. Nella stagione 2023-24, infatti, il classe '67 ha guidato Les Pirates ad uno storico terzo posto conquistando la prima qualificazione in Champions League della storia del club. Da calciatore, inoltre, Roy ha vestito anche le maglia di Marsiglia e Lione, ma l'unico trofeo lo ha conquistato nel 2001 con il Troyes, quando ha vinto la Coppa Intertoto.