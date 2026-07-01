Sembrava tutto definito, invece l'operazione è sfumata proprio sul più bello. L'avventura di Geoffrey Moncada al Nizza è terminata prima ancora di iniziare. Il dirigente francese, reduce dall'addio al Milan, era ormai a un passo dal ritorno in patria, ma il cambio di scenario societario del club della Costa Azzurra ha fatto saltare l'accordo.

Moncada e il Nizza dura solo un mese, la beffa è servita

Nelle scorse settimane Moncada era stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Florian Maurice. Le parti avevano intensificato i contatti e la fumata bianca sembrava ormai imminente, tanto che la firma appariva soltanto una formalità.. La mancata cessione del club ha portato la proprietà a rivedere la propria organizzazione interna e a confermare l'attuale assetto dirigenziale, facendo così decadere la necessità di inserire Moncada nell'organigramma. Una svolta inattesa che ha bloccato definitivamente l'operazione.

Per l'ex dirigente rossonero si tratta di un imprevisto significativo. Dopo la conclusione dell'esperienza al Milan, il ritorno in Francia sembrava rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi in un campionato che conosce molto bene, anche grazie ai trascorsi nel settore scouting del Monaco. Invece dovrà ricominciare la ricerca di una nuova destinazione.

🚨 GEOFFREY MONCADA 🇫🇷 NE VIENDRA PAS À NICE ! ❌❤️🖤



Alors que son arrivée était en très bonne voie, il ne rejoindra finalement pas le Gym.



Des raisons personnelles sont évoquées, et Nice doit désormais trouver rapidement un nouveau directeur sportif.



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Moncada era approdato al Milan nel 2018, inizialmente come capo dell'area scouting, per poi assumere un ruolo sempre più centrale nelle strategie sportive del club. Durante la sua esperienza ha contribuito all'arrivo di giocatori che si sono rivelati fondamentali per il progetto rossonero, alternando intuizioni vincenti ad altre operazioni che non hanno prodotto i risultati sperati.

Adesso il suo futuro torna a essere tutto da scrivere. Il mercato dei dirigenti è appena entrato nel vivo e non è escluso che possano emergere nuove opportunità, sia in Francia sia all'estero. Intanto, però, il trasferimento al Nizza può considerarsi definitivamente tramontato, con un'avventura conclusa ancora prima di cominciare.