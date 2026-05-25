Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha preso il via la rivoluzione in casa Milan. Il tecnico, Massimiliano Allegri, è stato esonerato. Lasciano anche il ds Igli Tare, l'ad Giorgio Furlani e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. Lo ha annunciato un comunicato di RedBird.

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Rivoluzione in casa Milan: esonerato Allegri

🚨🔴⚫️ AC Milan have sacked all key figures at the club after missing UCL qualification.



❌ Massimiliano Allegri

❌ CEO Giorgio Furlani

❌ Director Igli Tare

❌ Head of Scouting Geoffrey Moncada pic.twitter.com/OPYrzn7sj4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Salutano anche Furlani, Tare e Moncada

Era prevedibile. Se ne parlava da tempo e, dopo ieri, si attendeva ormai solamente la conferma ufficiale: le strade di Allegri e del Milan erano destinate a separarsi. Inevitabile, dopo la pessima seconda parte di stagione, in cui la squadra, ha collezionato prestazioni negative e sconfitte in partite importanti. E ancora più inevitabile dopo la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo stagionale fissato all'arrivo del tecnico exNello stesso comunicato di RedBirds si dà conto anche di altri tre addii. Quello del direttore sportivo, Igli, del quale mancava solo l'ufficialità dato che la sua partenza era ormai certa da giorni. Quello dell'amministratore delegato Giorgio, contestatissimo dalla tifoseria rossonera. A quanto pare, inoltre, il presidente Gerryaveva già deciso anche a riguardo dell'ad, dato che da giorni si facevano i nomi di vari possibili sostituti:del Sassuolo del Bologna, in particolare. Terzo addio, infine, quello del direttore tecnico,

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada”, si legge nel comunicato.

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