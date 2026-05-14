Nuove indiscrezioni scuotono il mondo Milan nel pieno di un tragico finale di stagione. Una sola vittoria in sei partite, non è altro che lo specchio del momento negativo che il Diavolo sta affrontando in questo "infernale" finale di campionato. I rossoneri sono passati in breve tempo dal rimettere in discussione lo Scudetto, che ora ha il sigillo nerazzurro, al rischio di veder addirittura scivolare via la qualificazione in Champions League. A giudicare anche dalla protesta dei tifosi, il clima a San Siro (sponda rossonera) non è serenissimo e, con l'emergere di nuove indiscrezioni sul rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri, il finale di stagione rossonero potrebbe essere solo la testimonianza di un ambiente decisamente poco tranquillo.

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L'indiscrezione e il caso terzo portiere

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,sarebbe intenzionato a lasciare ila fine stagione qualunque sia il piazzamento in classifica della squadra meneghina. Tra le motivazioni di quella che potrebbe essere la drastica scelta dell'ex tecnico della, ci sarebbe la rottura con il senior advisor di RedBird,

CAIRATE, ITALIA - 7 LUGLIO: Zlatan Ibrahimovic, consulente senior della proprietà dell'AC Milan, e l'allenatore dell'AC Milan Massimiliano Allegri parlano durante una sessione di allenamento dell'AC Milan a Milanello il 7 luglio 2025 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Sempre secondo il Corriere della Sera, il rapporto tra Ibra e Allegri sarebbe ormai inesistente e, alla base, vi sarebbero dei conflitti interni dettati da alcuni episodi accaduti in via Aldo Rossi, subito dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Il primo episodio riportato dal quotidiano italiano, riguarda la scelta del terzo portiere da portare in squadra il prossimo anno: una questione apparentemente non di grandissima rilevanza, ma sufficiente per accendere un alterco tra i due. Sarebbero volate parole grosse e, da lì in poi, l'ex attaccante svedese sembra che non si sia più fatto vedere a Milanello.

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L'amicizia con Cassano

L'altro grande sintomo che avrebbe portato alla rottura tra, sarebbe il rapporto tra lo svedese e l'ex compagno di squadra, noto detrattore della filosofia "allegriana". Un'amicizia che forse potrebbe aver portato il senior advisor a riflettere sul gioco dei rossoneri.

Infine, alla lista delle tensioni si aggiunge anche un'altra azione istintiva di Ibra. Secondo la testata italiana, infatti, l'ex calciatore svedese non si sarebbe limitato a dare dei consigli strategici riguardo la gestione del club ma, dopo il recente calo dei rossoneri, avrebbe chiamato direttamente Leao e Fofana dando loro consigli tattici in vista delle prossime partite di campionato.

Insomma, il rapporto tra il tecnico rossonero e l'ex calciatore di Milan, United e PSG appare davvero compromesso, e chissà, se con l'arrivo dell'estate, la situazioni porti la dirigenza rossonera ad avere un "Diavolo" per capello.

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