Prosegue il momento in salita del Milan, con la corsa Champions ancora una volta compromessa ancor di più dopo la sconfitta tra le mura amiche contro l'Atalanta. Se i tifosi cercano un capro espiatorio, gli addetti ai lavori cercano di analizzare al meglio la situazione in vista delle ultime due gare stagionali. Le difficoltà della squadra di Allegri infatti, tengono banco negli ultimi giorni, in un clima teso. Le proteste dei tifosi verso la società fanno da contorno, rendendo il rush finale ancora più acceso. A dire la sua è stato Stefano Borghi, noto telecronista e giornalista di Sky Sport, che ha svolto un'interessante analisi sul momento dei rossoneri sul proprio canale Youtube. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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