Per 36 anni il record di Walter Zenga è sembrato destinato a resistere per sempre, infatti dal Mondiale di Italia 90 l'ex portiere dell'Inter deteneva il primato di imbattibilità nella fase finale della Coppa del Mondo, con 517 minuti senza subire reti. Un'impresa entrata nella storia del calcio italiano, ma che con il passare del tempo era finita quasi nel dimenticatoio e che ora appartiene al passato, perché nel Mondiale in corso il record italiano è stato superato.

Il portiere azzurro aveva costruito la sua incredibile striscia mantenendo la porta inviolata per tutta la fase a gironi, negli ottavi e quarti di finale del Mondiale in Italia nel 1990, prima di arrendersi soltanto al purtroppo memorabile colpo di testa di Claudio Caniggia nella semifinale contro l'Argentina.

Record di Unai Simon: battuto Zenga

Il nuovo record porta la firma del portiere della Nazionale spagnola Unai Simon, arrivato a quota 519 minuti consecutivi di imbattibilità durante il Mondiale 2026. Il record è stato infranto nel corso della sfida nei sedicesimi contro l'Austria, quando l'estremo difensore dell'Athletic Bilbao ha superato il traguardo raggiunto dall'ex numero 1 della Nazionale italiana. Il dato assume un valore ancora maggiore considerando che il precedente primato aveva resistito per 36 anni, attraversando 8 edizioni della Coppa del Mondo senza essere mai realmente messo in discussione.

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Walter Zenga attends Serie A match between FC Internazionale Milano e AC Chievo Verona allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2015 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa – Inter/Getty Images)

L'ultimo gol incassato in una fase finale del Mondiale risale infatti alla sfida contro il Giappone nel 2022, e da quel momento il portiere spagnolo ha infilato una lunga serie di reti inviolate, proseguita nel Mondiale attualmente in corso con le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale. Una continuità impressionante che gli ha permesso di superare addirittura anche il precedente record spagnolo appartenuto a Iker Casillas.

Le parole di Zenga

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni dellasul record battuto dal portiere spagnolo: "I record sono fatti per essere battuti. Succede nell’atletica e in tutte le discipline sportive, prima o poi doveva accadere. Sono felice di aver conservato questo primato per 36 anni, anche perché".

Infine ha spiegato che il suo record in Italia era stato completamente dimenticato: "In Italia, però, questo record non è mai stato valorizzato perché non gliene frega niente a nessuno. Noi portieri conviviamo con questa situazione: i record di imbattibilità vengono sempre messi in secondo piano. Se un attaccante segna 10 o 12 gol si parla subito del record, mentre dei portieri non si parla mai".