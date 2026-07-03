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La Spagna non lascia scampo all'Austria e vola agli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie a un netto 3-0. Le Furie Rosse dominano dall'inizio alla fine, imponendo il proprio gioco e concedendo pochissimo agli avversari. Protagonista assoluto della serata è Mikel Oyarzabal, autore di una splendida doppietta, mentre Pedro Porro firma il gol che chiude definitivamente i conti.

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La cronaca della partita

La Spagna prende subito il controllo del match attraverso un lungo possesso palla e una continua pressione offensiva. Dopo diverse occasioni costruite, il vantaggio arriva al

, quando

trova la conclusione vincente che sblocca la gara.

Nella ripresa la formazione iberica continua ad attaccare senza abbassare il ritmo. Al 66' è Pedro Porro a raddoppiare, premiando un'altra azione ben costruita e mettendo la partita sui binari giusti.

L'Austria prova a reagire, ma fatica enormemente a rendersi pericolosa. Nel finale, all'89', arriva anche la doppietta personale di Oyarzabal, che chiude definitivamente il match e certifica il meritato passaggio del turno della Spagna.

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Una Spagna dominante in ogni statistica

I numeri fotografano perfettamente il dominio della nazionale spagnola. Le Furie Rosse chiudono con il

, contro il 35% dell'Austria, producendo

a fronte di appena

degli avversari.

Netta anche la differenza nelle occasioni create: 4 grandi occasioni per la Spagna contro una sola dell'Austria. Gli uomini di Luis de la Fuente hanno concluso 23 volte verso la porta, mentre gli austriaci si sono fermati a 5 tiri.

Fondamentale la prestazione del portiere austriaco, autore di 6 parate, che ha evitato un passivo ancora più pesante. La Spagna ha inoltre conquistato 9 calci d'angolo, senza concederne nemmeno uno agli avversari, confermando una supremazia territoriale praticamente costante per tutti i novanta minuti.

Con una prova di forza convincente, la Spagna raggiunge così gli ottavi di finale del Mondiale, candidandosi sempre più seriamente tra le principali favorite per la conquista del titolo.

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