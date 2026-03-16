Una pazza Inter rimonta ancora il Como: le statistiche del 3-2 in Coppa Italia
I numeri della gara di coppa
I numeri della gara di coppa
Le parole dell'attaccante inglese
La vita privata del calciatore in pericolo per colpa di una donna
Il particolare problema di salute che costringe il numero 17 allo stop
Il caso che diventa virale
Gara ricca di gol e spettacolo
Finisce in pari la sfida
Il centrocampista torna sulla mancata qualificazione
L'orgoglio di papà Luka
Il gol del grande ex
Il nuovo ruolo del messicano
Le maglie
I numeri della partita
Le statistiche della gara
Importante trionfo dei rossoblu
Il campionato dei Bavaresi
Tutto ciò che ruota attorno all'ascesa nipponica
Alexia Putellas colleziona traguardi importanti col Barcellona
Altra delusione azzurra
I numeri della sfida
Gerard Pique si espone sul confronto tra Messi e CR7
La partita che vale il Mondiale a capienza ridotta
Tutti i numeri della gara
I retroscena di Batistuta sulla morte di Maradona
Il retroscena
Le statistiche della partita
I numeri della gara
Gli incontri indimenticabili
I numeri della sfida in Germania
La sfida numeri alla mano