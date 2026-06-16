I tifosi dell'Ecuador hanno messo sulla statua una maglia della Nazionale che, qualche ora dopo, ha perso 1-0 contro la Costa d'Avorio
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Nel corso della scorsa settimana ha avuto inizio il Mondiale 2026. La massima competizione intercontinentale, infatti, si sta giocando tra l'America Settentrionale e Centrale, per la precisione in Canada, Messico e Stati Uniti. Una delle città statunitense che sta ospitando le partite del torneo è Philadelphia, che si trova nello Stato della Pennsylvania. Lì hanno già giocato Costa d'Avorio ed Ecuador con gli africani che hanno vinto 1-0. I sudamericani, però, hanno fatto i conti anche con una famosa maledizione che ha per protagonista la statua di Rocky Balboa.
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Mondiale 2026, la maledizione della statua di Rocky Balboa ha colpito l'EcuadorCome ben sappiamo, uno dei monumenti più importanti di Philadelphia è la statua di Rocky Balboa, personaggio interpretato e reso famoso in tutto il mondo grazie a Sylvester Stallone. Questo monumento, però, ha un oscuro segreto e riguarda soprattutto il momento in cui qualcuno ci mette sopra una maglia o una sciarpa di una squadra che deve giocare a Philadelphia che, dopo quest'episodio solitamente commesso dai tifosi, ha sempre perso.
In diverse occasioni quest'episodio è accaduto alle squadre che militano nella NFL, vale a dire il campionato di football americano. Nella notte tra il 14 e 15 giugno ha avuto luogo la partita tra Costa d'Avorio ed Ecuador ed i tifosi di quest'ultima squadra hanno fatto visita alla statua. Risultato finale: vittoria degli africani per 1-0 grazie alla rete di Diallo al 90esimo.
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