Nel corso della scorsa settimana ha avuto inizio il Mondiale 2026. La massima competizione intercontinentale, infatti, si sta giocando tra l'America Settentrionale e Centrale, per la precisione in Canada, Messico e Stati Uniti. Una delle città statunitense che sta ospitando le partite del torneo è Philadelphia, che si trova nello Stato della Pennsylvania. Lì hanno già giocato Costa d'Avorio ed Ecuador con gli africani che hanno vinto 1-0. I sudamericani, però, hanno fatto i conti anche con una famosa maledizione che ha per protagonista la statua di Rocky Balboa.

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Mondiale 2026, la maledizione della statua di Rocky Balboa ha colpito l'Ecuador

Come ben sappiamo, uno dei monumenti più importanti di Philadelphia è la statua di Rocky Balboa, personaggio interpretato e reso famoso in tutto il mondo grazie a. Questo monumento, però, ha un oscuro segreto e riguarda soprattutto il momento in cui qualcuno ci mette sopra una maglia o una sciarpa di una squadra che deve giocare a Philadelphia che, dopo quest'episodio solitamente commesso dai tifosi, ha sempre

Eindhoven, Olanda - 31 marzo 2026: Alan Franco dell'Ecuador in piedi per l'inno nazionale prima dell'amichevole tra Olanda ed Ecuador al Philips Stadion. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

In diverse occasioni quest'episodio è accaduto alle squadre che militano nella NFL, vale a dire il campionato di football americano. Nella notte tra il 14 e 15 giugno ha avuto luogo la partita tra Costa d'Avorio ed Ecuador ed i tifosi di quest'ultima squadra hanno fatto visita alla statua. Risultato finale: vittoria degli africani per 1-0 grazie alla rete di Diallo al 90esimo.

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Per questo motivo, la pagina, che si occupa deldello stato americano, ha voluto avvertire le prossime squadre e tifosi delle Nazionali che nei giorni a seguire dovranno disputare una partita della massima competizione intercontinentale a Philadelphia. Su Instagram, ilche hanno diffuso recita: "Alle delegazioni di Brasile, Haiti, Iraq, Francia, Curaçao, Croazia e Ghana: la Pennsylvania vi dà un caloroso benvenuto e vi augura buona fortuna per le partite del Mondiale a Philadelphia. Da bravi padroni di casa, vorremmo condividere alcune informazioni su un fenomeno documentato in città: la maledizione della statua di Rocky. Innumerevoli squadre di football (quello americano) hanno vestito la statua di Rocky coi propri colori e poi hanno perso. L'Ecuador ha vestito Rocky la scorsa settimana. Coincidenze? La storia, purtroppo, dice no".

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