Dopo aver finalmente riportato la Premier League nel Nord di Londra al termine della scorsa stagione, la domanda che tutti si pongono è se l'Arsenal di Mikel Arteta è ancora la squadra da battere? La risposta, almeno alla vigilia del nuovo campionato, è sì. I Gunners partono con l'etichetta di favoriti grazie a una rosa ormai matura, a un'identità tattica consolidata e a un progetto che negli ultimi anni è cresciuto in maniera costante. Anche diversi bookmaker e analisti continuano a considerarli la prima candidata al titolo.

L'Arsenal è ancora la squadra da battere

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, posa per una foto con il trofeo della Premier League dopo la vittoria della sua squadra nella partita di campionato tra Crystal Palace e Arsenal, disputata a Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arteta ha costruito una squadra che sa controllare il possesso, pressare alto e dominare le partite, ma che negli ultimi anni ha imparato anche a vincere soffrendo. È proprio questa evoluzione mentale ad aver fatto la differenza, trasformando un gruppo di giovani talenti in una formazione capace di reggere la pressione fino alla fine della stagione. Il cuore della squadra resta formato da giocatori come Martin Ødegaard, Declan Rice, William Saliba e Bukayo Saka, ai quali si sono aggiunti rinforzi di livello che aumentano ulteriormente profondità e qualità della rosa. L'obiettivo del club è chiaro: non vivere di un solo successo, ma aprire un ciclo vincente sia in Inghilterra che in Europa.

I tanti impegni

LONDRA, INGHILTERRA - 18 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, applaude i tifosi dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Burnley all'Emirates Stadium, il 18 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Naturalmente la concorrenza non manca. Manchester City, Liverpool e Chelsea restano avversarie di altissimo livello e potrebbero inserirsi nella lotta per il primo posto. Tuttavia l'Arsenal sembra avere qualcosa in più rispetto alle rivali: continuità tecnica, un allenatore che conosce perfettamente il gruppo e un sistema di gioco ormai assimilato da tutti i giocatori. La vera sfida sarà gestire le energie tra Premier League e Champions League. Dopo aver dimostrato di poter competere anche sul palcoscenico europeo, i londinesi dovranno evitare quei cali fisici che in passato hanno spesso compromesso il finale di stagione. Se riusciranno a mantenere alta l'intensità per tutto l'anno, i Gunners avranno tutte le carte in regola per confermarsi campioni.