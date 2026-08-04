L'investimento supera complessivamente il miliardo di euro
Riecco Mudryk, l'ucraino ritorna in campo: mancava dal 2024
A poco meno di tre settimane dall'inizio della Premier League il Chelsea si trova a dover fare i conti con un grande problema. Anzi, grandissimo problema di organico: la rosa dei Blues vede ad oggi la presenza di ben 42 giocatori. Un numero davvero incredibile e che ad un mese dalla fine del calciomercato sarà molto difficile da abbassare contando poi il fatto che la squadra di Xabi Alonso non prenderà parte alle coppe europee in virtù dell'ultima stagiona chiusa al 10°posto.
Chelsea, 42 giocatori e nemmeno in Europa: la rosa dei Blues sembra infinitaIl Chelsea è stato uno dei più grandi protagonisti in questa sessione di calciomercato. La squadra del neo allenatore Xabi Alonso ha chiuso l'acquisto di ben 10 giocatori, uno su tutti quello di Morgan Rogers dall'Aston Villa per la cifra record di 138 milioni di euro. Un segno che i Blues sono più che determinati a riscattare il 10° posto ottenuto nell'ultima stagione. Ma dietro questa grande serie di acquisti si cela anche un grande problema.
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Per Xabi Alonso si prospetta dunque molto lavoro nelle prossime settimane. Nonostante il Chelsea prenderà sempre parte alle coppe nazionali sarà molto difficile per l'ex Real Madrid dirigere una rosa così grande alla quale, come ricordiamo, nelle ultime ore si riunito Mychajlo Mudryk dopo due anni di sospensione per doping. L'unica speranza è il calciomercato... in uscita.
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