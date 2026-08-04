A poco meno di tre settimane dall'inizio della Premier League il Chelsea si trova a dover fare i conti con un grande problema. Anzi, grandissimo problema di organico: la rosa dei Blues vede ad oggi la presenza di ben 42 giocatori. Un numero davvero incredibile e che ad un mese dalla fine del calciomercato sarà molto difficile da abbassare contando poi il fatto che la squadra di Xabi Alonso non prenderà parte alle coppe europee in virtù dell'ultima stagiona chiusa al 10°posto.

Chelsea, 42 giocatori e nemmeno in Europa: la rosa dei Blues sembra infinita

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Ilè stato uno dei più grandi protagonisti in questa sessione di calciomercato. La squadra del neo allenatore Xabi Alonso ha chiuso, uno su tutti quello di Morgandall'Aston Villa per la cifra record di. Un segno che i Blues sono più che determinati a riscattare il 10° posto ottenuto nell'ultima stagione. Ma dietro questa grande serie di acquisti si cela anche un grande problema.Con i 10 nuovi innesti l'organico del Chelsea è incredibilmenteProprio così. Stiamo parlando di un investimento di, una cifra impensabile e irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei club del mondo. Inoltre, buona parte dei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico spagnolo e ad oggi sono ancora in attesa di conoscere il loro futuro. Si tratta di uno scenario quasi assurdo, vista la dimensione della rosa, con in più il fatto che i londinesi non parteciperanno alle coppe europee e, come se non bastasse, la dirigenza sta pensando di non chiudere qui il mercato in entrata.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 NOVEMBRE: Mykhailo Mudryk del Chelsea in azione durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Arsenal FC a Stamford Bridge il 10 novembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Per Xabi Alonso si prospetta dunque molto lavoro nelle prossime settimane. Nonostante il Chelsea prenderà sempre parte alle coppe nazionali sarà molto difficile per l'ex Real Madrid dirigere una rosa così grande alla quale, come ricordiamo, nelle ultime ore si riunito Mychajlo Mudryk dopo due anni di sospensione per doping. L'unica speranza è il calciomercato... in uscita.