L'investimento supera complessivamente il miliardo di euro

Mattia Celio
Mudryk

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A poco meno di tre settimane dall'inizio della Premier League il Chelsea si trova a dover fare i conti con un grande problema. Anzi, grandissimo problema di organico: la rosa dei Blues vede ad oggi la presenza di ben 42 giocatori. Un numero davvero incredibile e che ad un mese dalla fine del calciomercato sarà molto difficile da abbassare contando poi il fatto che la squadra di Xabi Alonso non prenderà parte alle coppe europee in virtù dell'ultima stagiona chiusa al 10°posto.

Chelsea, 42 giocatori e nemmeno in Europa: la rosa dei Blues sembra infinita

Il Chelsea è stato uno dei più grandi protagonisti in questa sessione di calciomercato. La squadra del neo allenatore Xabi Alonso ha chiuso l'acquisto di ben 10 giocatori, uno su tutti quello di Morgan Rogers dall'Aston Villa per la cifra record di 138 milioni di euro. Un segno che i Blues sono più che determinati a riscattare il 10° posto ottenuto nell'ultima stagione. Ma dietro questa grande serie di acquisti si cela anche un grande problema.
VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Xabi Alonso, capo allenatore del Real Madrid, guarda prima della partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
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Con i 10 nuovi innesti l'organico del Chelsea è incredibilmente aumentato a ben 42 giocatori. Proprio così. Stiamo parlando di un investimento di 1497,45 milioni di euro, una cifra impensabile e irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei club del mondo. Inoltre, buona parte dei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico spagnolo e ad oggi sono ancora in attesa di conoscere il loro futuro. Si tratta di uno scenario quasi assurdo, vista la dimensione della rosa, con in più il fatto che i londinesi non parteciperanno alle coppe europee e, come se non bastasse, la dirigenza sta pensando di non chiudere qui il mercato in entrata.

Chelsea FC v Arsenal FC - Premier League
LONDRA, INGHILTERRA - 10 NOVEMBRE: Mykhailo Mudryk del Chelsea in azione durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Arsenal FC a Stamford Bridge il 10 novembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Per Xabi Alonso si prospetta dunque molto lavoro nelle prossime settimane. Nonostante il Chelsea prenderà sempre parte alle coppe nazionali sarà molto difficile per l'ex Real Madrid dirigere una rosa così grande alla quale, come ricordiamo, nelle ultime ore si riunito Mychajlo Mudryk dopo due anni di sospensione per doping. L'unica speranza è il calciomercato... in uscita.

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