Una storia di calcio romantica arriva dall'altra parte dell'Atlantico. L'AS Miquelonnaise, squadra di Miquelon, una delle isole dell'arcipelago di Saint-Pierre e Miquelon, ha conquistato l'accesso alla Coppa di Francia superando la fase preliminare della competizione.

Miquelonnaise nella storia della Coppa di Francia

Un risultato straordinario per una realtà calcistica unica nel suo genere. Saint-Pierre e Miquelon è infatti un piccolo territorio francese situato al largo delle coste del Canada, nell'Oceano Atlantico settentrionale. Pur trovandosi geograficamente vicino al Nord America, l'arcipelago è sotto sovranità francese e mantiene legami amministrativi e culturali con la Francia.

La protagonista di questa impresa è la squadra di Miquelon, l'isola più piccola dell'arcipelago, abitata da appena circa 600 persone. Un numero che rende ancora più speciale il traguardo raggiunto: una comunità minuscola che è riuscita a portare il proprio nome su uno dei palcoscenici più affascinanti del calcio francese.

El AS Miquelonnaise, de Saint-Pierre et Miquelon, islas en la costa de Canadá de soberania francesa, supera la fase previa y jugará la copa francesa. De trata del equipo de Miquelon, la isla pequeña de 600 habitantes. La grande tiene menos de 5000 pic.twitter.com/mzU0fKdECc — Toni Padilla (@Toni_Padilla) August 4, 2026

L'isola principale, Saint-Pierre, conta invece meno di 5.000 abitanti, confermando le dimensioni estremamente ridotte di un territorio dove il calcio rappresenta soprattutto passione, aggregazione e identità locale. La qualificazione alla Coppa di Francia rappresenta un evento storico per l'AS Miquelonnaise, che ora avrà la possibilità di affrontare una squadra proveniente dal sistema calcistico francese, vivendo una giornata destinata a rimanere nella memoria di giocatori, tifosi e di tutta la comunità.

La competizione francese è famosa proprio per queste storie: ogni anno permette a piccoli club dilettantistici, provenienti da città e territori lontani dai grandi riflettori, di sfidare realtà molto più blasonate. Ed è proprio questa la magia della Coppa di Francia, capace di regalare sogni impossibili.

Saint-Pierre-et-Miquelon está a 4.305 kilómetros de París



4 horas horarias de diferencia con Francia



Un vuelo entre ambas zonas tarda más de 5 horas y media



Geográficamente está en territorio canadiense



Para que luego los franceses vengan con la cantinela de Ceuta y Melilla https://t.co/Yyg9hxO7Ep pic.twitter.com/1dP66B0j97 — Fer Beltrán (@Beltranido) August 4, 2026

Per i calciatori dell'AS Miquelonnaise non ci saranno soltanto novanta minuti di calcio. Ma il simbolo di una comunità intera pronta a farsi conoscere attraverso lo sport. Da una piccola isola nell'Atlantico, con poche centinaia di abitanti, fino a una competizione nazionale francese: una favola che dimostra ancora una volta che nel calcio, a volte, il cuore può superare ogni confine.