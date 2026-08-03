Scoppia la polemica in Francia per le parole della ex ministra dello Sport Marie-George Buffet. La quale ha ammesso che, prima dei Mondiali del 1998, ordinò di sospendere i controlli antidoping fatti sulla squadra che poi vinse il torneo, in una intervista televisiva.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Francia: è polemica sui test antidoping per la nazionale del 1998

Nel 1998 la Francia vinse il suo primo Mondiale , nel torneo casalingo. A regalare ai francesi la Coppa fu una, che vantava giocatori del calibro die il futuro allenatore dei Blues, Deschamps , che poi vinse. Di recente, però, sopra quella rosa, guidata dal tecnico Aimé, si è allungata una ombra. L'episodio viene raccontato in un documentario riguardo il nuovo commissario tecnico, Zidane , intitolato "Zidane, la fabbrica di una leggenda". Il medico incaricato dal ministero dello sport di eseguire i test antidoping, Alan, ha accusato l'allora ministra dello sport di aver. Questo a seguito delle proteste, scaturite dalla federazione, dopo uneseguito dall'equipe di Garnier nel 1997. I calciatori, infatti, ritenevano quei controlli un ostacolo alla loro preparazione e il governo intervenne,

Nel documentario è proprio Garnier a raccontare che fu la ministra dello Sport, Buffet, a chiamarlo e ad ordinargli di interrompere i test per il doping. Per la precisione gli intimò a voce di "non infastidire più i Bleus fino alla Coppa del Mondo", poi vinta in finale contro il Brasile di Ronaldo, Bebeto, Cafù e Roberto Carlos. L'ex ministra, in una intervista alla tv francese Bfmtv, ha poi effettivamente ammesso che le cose siano andate in questo modo: "Se il dottor Garnier lo dice, allora sì, significa che era vero. È stato un passo indietro nella lotta contro il doping". Si tratta di una rivelazione schock che sta scuotendo il mondo calcistico francese e intaccando una vittoria storica.