L'Olanda vuole voltare pagina dopo il deludente Mondiale 2026. L'eliminazione ai danni del Marocco nei sedicesimi di finale è costato l'addio di Ronald Koeman. Gli Orange vogliono tornare stabilmente tra le grandi protagoniste del calcio internazionale e, proprio per questo motivo, nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni sul nuovo commissario tecnico. Secondo quanto trapelato dal quotidiano olandese De Telegraaf, Louis Van Gaal sarebbe disposto a tornare a guidare la Nazionale.

Van Gaal attende una chiamata della Federazione Olandese

Van Gaal ha allenato per tre volte la Nazionale Olandese. In totale ha collezionatoda commissario tecnico. Il primo periodo (2000-2001) fu un distastro,. La sua seconda avventura, invece, fu un vero e proprio capolavoro conquistando il terzo posto n. La terza e ultima volta centrò la qualificazione anonostante gravi problemi di salute.

LUSAIL CITY, QATAR – 9 dicembre 2022: Louis van Gaal, commissario tecnico dei Paesi Bassi, parla con Noa Lang prima di effettuare una sostituzione durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputata allo stadio Lusail il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Al momento non ci sarebbero stati veri e propri contatti ufficiali tra Van Gaal e la federazione Olandese, ma secondo quanto filtra da persone vicino al tecnico ex Bayern Monaco, ci sarebbe la disponibilità del tecnico di ascoltare un'eventuale proposta. Louis non starebbe cercando un nuovo incarico, ma sarebbe disposto a tornare a sedersi in panchina solo se sarà la Nazionale a chiamarlo.

Secondo quanto trapelato dal quotidiano olandese, le condizioni di salute che nell'ultimo periodo avevano limitato il tecnico sarebbero ormai superate e Van Gall si sentirebbe nuovamente in condizioni ottimali. Resta comunque aperta anche la possibilità che l'olandese accetti incarichi di altre Nazionali, in quanto, il ruolo da ct richiederebbe certamente meno impegno rispetto ad un club.

Louis van Gaal zegt niet op voorhand 'nee' tegen een nieuw dienstverband als trainer van het Nederlands elftal. De 74-jarige coach laat dat weten in gesprek met Voetbal International.https://t.co/H5yfHH1nqp — Voetbal International (@VI_nl) August 3, 2026

"Mi sento più in forma di quattro anni fa" le parole del tecnico

L'esperienza dell'allenatore rappresenterebbe un vantaggio per gli Orange nel caso in cui fosse chiamato in causa. Van Gaal, nel corso della sua carriera, ha già dimostrato di saper gestire momenti delicati, ottenendo risultati di prestigio nonostante svariate difficoltà. Adesso la palla passa alla Federazione Olandese:

LUSAIL CITY, QATAR – 9 dicembre 2022: Louis van Gaal, commissario tecnico dei Paesi Bassi, parla con l’arbitro Antonio Mateu durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputata allo stadio Lusail il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Photo by Elsa/Getty Images)

A tal proposito, in un'intervista rilasciata a Voeltbal International, il tecnico ex Ajax ha chiarito la sua posizione:"Per ora sono senza squadra, quindi non mi sorprende che il mio nome venga tirato in ballo. Mi sento più in forma di quattro anni fa quando siamo usciti con l'Argentina. In quel periodo tutti dicevano che il nostro calcio non fosse ottimo, adesso mi rivogliono? Non ho avuto alcuna chiamata dalla Federazione, ho allenato già l'Olanda per tre volte, ma con me ci possono essere sempre sorprese, io sono qui....".