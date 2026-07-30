Il Bayern Monaco inizia la stagione 2026-27 con molte certezze. La squadra bavarese può ricominciare da dove aveva terminato nell'annata passata: dal dominio totale della Bundesliga. La squadra guidata da Vincent Kompany si è affermata come una delle migliore squadre della stagione scorsa, venendo eliminata in Champions League solamente dai campioni d'Europa del Paris Saint-Germain in un doppio confronto ai limite del paranormale. I bavaresi hanno infranto qualsiasi tipo di record nel campionato tedesco: l'allenatore belga è stato in grado di combinare tutti gli elementi offensivi a disposizione, trasformando la propria squadra in un carro armato offensivo. Tra essi spiccano sicuramente Luis Diaz, il giovane Lennart Karl, il bomber Harry Kane e soprattutto la rivelazione Michael Olise. Il francese ha registrato numeri incredibili come 15 reti e 19 assist in Bundesliga, che lo hanno portato alla titolarità nella Francia di Deschamps.

Olise non è in vendita per il DS Eberl

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Michael Olise del Bayern Monaco contrastato da Ramon Hendriks dello Stoccarda durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) 2026 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Olympiastadion, il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

Michael Olise ha disputato un grande Mondiale. L'ex Crystal Palace è stato il fulcro offensivo dei Bleus, la chiave associativa che permetteva a Dembélé, Mbappé e Doué/Barcola di funzionare. 4 assist nella competizione e tante trame intrecciate con i propri compagni di reparto. Perciò, il suo nome è stato accostato a più riprese al Real Madrid, ma la dirigenza del Bayern Monaco ha dichiarato il nazionale francese come assolutamente incedibile.

🔴⚪️🔐 Bayern will not do any more signings this summer, announces director Eberl.



“We closed the transfers of Nene Brown and Ismael Saibari very quickly. I thought it was clear that we were done with incomings. I had to smile about the names being linked to us. There's 0% truth… pic.twitter.com/ujwHc5TbdH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

A proposito di ciò, ne ha parlato il direttore sportivo Max Eberl in conferenza stampa: "Michael tornerà dopo le vacanze e noi siamo più che pronti e felici di accoglierlo. Ci sono stati tanti rumors e voci legate al suo futuro col Real Madrid ma era una situazione alimentata dal Mondiale, anche loro hanno smentito. La nostra rosa è a posto e non procederemo con altri acquisti, siamo soddisfatti di aver chiuso rapidamente Brown e Saibari. Tuttavia, mancano ancora alcune cessioni: Boey, Pahlinha e Zaragoza non fanno più parte del nostro progetto e sono ufficialmente sul mercato".