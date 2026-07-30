Il DS dei biancorossi ha messo in chiaro il futuro del calciomercato del club: 3 giocatori in vendita e nessun calciatore in entrata
De Bruyne si diverte in vacanza con la "De Ketelaere dance"
Il Bayern Monaco inizia la stagione 2026-27 con molte certezze. La squadra bavarese può ricominciare da dove aveva terminato nell'annata passata: dal dominio totale della Bundesliga. La squadra guidata da Vincent Kompany si è affermata come una delle migliore squadre della stagione scorsa, venendo eliminata in Champions League solamente dai campioni d'Europa del Paris Saint-Germain in un doppio confronto ai limite del paranormale. I bavaresi hanno infranto qualsiasi tipo di record nel campionato tedesco: l'allenatore belga è stato in grado di combinare tutti gli elementi offensivi a disposizione, trasformando la propria squadra in un carro armato offensivo. Tra essi spiccano sicuramente Luis Diaz, il giovane Lennart Karl, il bomber Harry Kane e soprattutto la rivelazione Michael Olise. Il francese ha registrato numeri incredibili come 15 reti e 19 assist in Bundesliga, che lo hanno portato alla titolarità nella Francia di Deschamps.
Olise non è in vendita per il DS Eberl
Michael Olise ha disputato un grande Mondiale. L'ex Crystal Palace è stato il fulcro offensivo dei Bleus, la chiave associativa che permetteva a Dembélé, Mbappé e Doué/Barcola di funzionare. 4 assist nella competizione e tante trame intrecciate con i propri compagni di reparto. Perciò, il suo nome è stato accostato a più riprese al Real Madrid, ma la dirigenza del Bayern Monaco ha dichiarato il nazionale francese come assolutamente incedibile.
🔴⚪️🔐 Bayern will not do any more signings this summer, announces director Eberl.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
“We closed the transfers of Nene Brown and Ismael Saibari very quickly. I thought it was clear that we were done with incomings. I had to smile about the names being linked to us. There's 0% truth… pic.twitter.com/ujwHc5TbdH
A proposito di ciò, ne ha parlato il direttore sportivo Max Eberl in conferenza stampa: "Michael tornerà dopo le vacanze e noi siamo più che pronti e felici di accoglierlo. Ci sono stati tanti rumors e voci legate al suo futuro col Real Madrid ma era una situazione alimentata dal Mondiale, anche loro hanno smentito. La nostra rosa è a posto e non procederemo con altri acquisti, siamo soddisfatti di aver chiuso rapidamente Brown e Saibari. Tuttavia, mancano ancora alcune cessioni: Boey, Pahlinha e Zaragoza non fanno più parte del nostro progetto e sono ufficialmente sul mercato".
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