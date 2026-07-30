Attimi di tensione in casa Lazio, durante la partitella animi accesi tra Gattuso e Taylor.
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La Lazio procede con la preparazione per la prossima stagione di Serie A. Stamane a Formello la partitella organizzata da mister Gattuso ha vissuto attimi di tensione. Durante una fase di gioco, Kenneth Taylor ha subito un intervento da parte di un suo compagno di squadra, non fischiato dal mister. Lì gli animi si sono accesi con un brusco faccia a faccia tra il calciatore classe 2002 e l'ex campione del mondo.
Gattuso allontana Taylor, cosa è successoA seguito del tackle non fischiato da mister Gattuso, come riporta Radio Laziale, gli animi si sono accesi. Il classe 2002, infastidito dalla scelta del proprio allenatore si è alzato stizzato mandando a quel paese l'ex ct della nazionale. A seguito di questo gesto vi è stato un brusco faccia a faccia tra mister e giocatore con toni anche abbastanza accesi. Gattuso ha dapprima rimproverato il calciatore che continuava a lamentarsi, per poi cacciarlo definitivamente dall'allenamento con un sonoro "vai via!". Le immagini proposte dall'emittente radio mostrano Taylor abbandonare gli allenamenti a testa bassa. Tutto questo avvenuto sotto gli occhi del resto della squadra, che successivamente al litigio ha continuato la seduta.
Taylor è un calciatore della Lazio dal Gennaio 2026. Arrivato durante la sessione di calciomercato invernale dall'Ajax ha subito conquistato le chiavi del centrocampo biancoceleste. Nella scorsa metà di stagione ha messo a referto 3 gol 2 assist in 17 partite di campionato giocate. Questo battibecco è il primo disguido che il classe 2002 ha con i capitolini, un problema che si potrà risolvere senza provvedimenti societari.
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