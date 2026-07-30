La Lazio procede con la preparazione per la prossima stagione di Serie A. Stamane a Formello la partitella organizzata da mister Gattuso ha vissuto attimi di tensione. Durante una fase di gioco, Kenneth Taylor ha subito un intervento da parte di un suo compagno di squadra, non fischiato dal mister. Lì gli animi si sono accesi con un brusco faccia a faccia tra il calciatore classe 2002 e l'ex campione del mondo.



BERGAMO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Gennaro Gattuso, allenatore della nazionale italiana, con il pallone della partita durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Italia ed Estonia allo Stadio di Bergamo, il 5 settembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Claudio Villa - FIGC/FIGC tramite Getty Images)

Gattuso allontana Taylor, cosa è successo

A seguito del tackle non fischiato da mister Gattuso, come riporta Radio Laziale, gli animi si sono accesi. Il classe 2002,. A seguito di questo gesto vi è stato un brusco faccia a faccia tra mister e giocatore con toni anche abbastanza accesi. Gattuso ha dapprima rimproverato il calciatore che continuava a lamentarsi,. Le immagini proposte dall'emittente radio mostrano Taylor abbandonare gli allenamenti a testa bassa. Tutto questo avvenuto sotto gli occhi del resto della squadra, che successivamente al litigio ha continuato la seduta.con molta probabilità non verranno presi provvedimenti per quanto riguarda il giocatore, ma si cercherà di chiudere la questione tramite un dialogo tra Taylor e Gattuso.

Taylor è un calciatore della Lazio dal Gennaio 2026. Arrivato durante la sessione di calciomercato invernale dall'Ajax ha subito conquistato le chiavi del centrocampo biancoceleste. Nella scorsa metà di stagione ha messo a referto 3 gol 2 assist in 17 partite di campionato giocate. Questo battibecco è il primo disguido che il classe 2002 ha con i capitolini, un problema che si potrà risolvere senza provvedimenti societari.