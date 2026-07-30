Il caso Lameck Banda assume contorni sempre più inquietanti. L'attaccante dello Zambia, atteso in Italia lo scorso 12 luglio per sottoporsi alle visite mediche e raggiungere il ritiro del Lecce, non si è mai presentato. Dopo una prima spiegazione legata a presunti problemi burocratici con il visto, ogni contatto si è improvvisamente interrotto. Da oltre due settimane il club salentino, così come gli agenti del giocatore, non riesce più a mettersi in contatto con lui. L'ultima segnalazione risale all'aeroporto di Lusaka, poi il silenzio. Anche l'ipotesi di una trattativa di mercato sembra essere definitivamente tramontata. In casa giallorossa, così, l'irritazione iniziale ha lasciato spazio a una crescente preoccupazione per una vicenda che, con il passare dei giorni, appare sempre più difficile da decifrare.

Banda sparito dai radar: cresce la preoccupazione del Lecce

In un primo momento ilaveva accolto la giustificazione fornita dall'entourage di Banda, che aveva parlato di difficoltà burocratiche legate al rilascio del visto. La società, però, aveva subito annunciato verifiche approfondite, riservandosi anche eventuali provvedimenti disciplinari. Da quel momento, però, la situazione è precipitata. Del calciatoreNessuna risposta alle chiamate.Nessun aggiornamento. Una circostanza che ha alimentato dubbi e interrogativi all'interno del club. A fare il punto è stato il direttore sportivo Stefano. Le sue parole raccontano bene il clima che si respira in casa giallorossa. "Da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti.

LECCE, ITALIA - 8 MARZO: Lameck Banda dell'US Lecce si contende il pallone con Matteo Bianchetti dell'US Cremonese durante la partita di Serie A tra US Lecce e US Cremonese allo Stadio Via del Mare l'8 marzo 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Iniziamo a essere preoccupati che possa essere successo qualcosa che non c'entri con il calcio". Un timore rafforzato anche dall'evoluzione del mercato. Il club che aveva manifestato interesse per l'esterno zambiano avrebbe infatti cambiato obiettivo, indirizzando le proprie attenzioni su altri profili. Per questo motivo la pista di un'assenza legata a una trattativa appare sempre meno credibile. Il Lecce continuerà a svolgere tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto, mentre lo stipendio del giocatore sarebbe stato congelato. La speranza della società è che il mistero possa risolversi al più presto e che emergano notizie rassicuranti sulle condizioni dell'attaccante.