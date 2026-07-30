Watford-Fiorentina non è stata solamente la solita amichevole estiva, infatti è stata una partita speciale per Edoardo Bove, tornato a incrociare la strada della squadra viola a poco più di un anno e mezzo da quella maledetta Fiorentina-Inter di dicembre 2024. A rendere ancora più emozionante la serata è stata la fascia da capitano indossata dal classe 2002, che ha incrociato molti dei suoi ex compagni ai tempi dell'incidente.

Bove aveva avuto un arresto cardiaco provocato da un'aritmia ventricolare, con il cuore incapace di mantenere un'attività efficace. Secondo le ricostruzioni disponibili, il defibrillatore che gli salvò la vita venne utilizzato durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale Careggi di Firenze, dove il calciatore arrivò in condizioni stabili.

Bove, dalla Fiorentina al Watford per rinascere

Dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter, il centrocampista ha dovuto affrontare un lunghissimo percorso prima di poter tornare a giocare. L'applicazione di un defibrillatore sottocutaneo gli ha impedito di continuare la propria carriera in Italia secondo le attuali norme sportive, portandolo a scegliere l'Inghilterra come nuova destinazione. Un pò come accadde a Christian Eriksen, giocatore dell'Inter ai tempi del malore che fu costretto a lasciare la Serie A per approdare al Manchester United proprio per via di un defibrillatore speciale.

A gennaio 2026 Bove ha quindi lasciato la Roma, risolvendo il proprio contratto con il club giallorosso, e ha firmato con il Watford.

FIRENZE, ITALIA - 1 DICEMBRE: Edoardo Bove dell'ACF Fiorentina crolla a terra e sta per essere trasportato in ospedale durante la partita di Serie A tra Fiorentina e FC Internazionale allo Stadio Artemio Franchi il 1 dicembre 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sul canale YouTube del club inglese è stato caricato un video del pre-partita, dove viene ripreso Bove che ha voluto dedicare due parole alla Fiorentina, agli ex compagni e ai tifosi fiorentini: "Parlo spesso con i miei ex compagni e i tifosi, mi hanno aiutato in un periodo molto difficile. Posso solo ringraziarli perché sono una parte importante della mia vita. Voglio vedere i miei compagni e affrontarli, non è un problema, quando si va in campo si pensa a giocare, amiamo il calcio".

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L'italiano è stato protagonista di una buona prestazione, riuscendo anche a impensierireal con una conclusione al volo dalla posizione del dischetto del rigore. La sfida si è poi conclusa con il, deciso dalla rete dinel primo tempo, arrivata con un destro dalla distanza. Un altro test positivo, dunque, per la squadra viola, che continua la propria preparazione in vista dell’inizio della prossima, impegnativa, stagione.