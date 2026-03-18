Uno stop al volo e uno dei gol più facili della sua carriera, la mezz'ala romana chiude il cerchio e ora sogna in grande

Michele Massa 18 marzo - 11:20

Come una favola, così è andata la serata di ieri per Edoardo Bove, protagonista assoluto della vittoria del suo Watford, ai danni del Wrexham. Il protagonista assoluto è stato il centrocampista azzurro, che è entrato nella ripresa, è riuscito a trovare il gol della certezza (quello del 3-1), il primo, dopo lo bruttissimo spavento di quel bruttissimo Fiorentina-Inter della scorsa stagione.

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La serata magica di Edoardo Bove: gol e emozioni infinite — Emozionato e felice, così il centrocampista ai microfoni della stampa locale ha voluto descrivere una serata che sarà per sempre nella sua memoria: "Sto iniziando a realizzare solo adesso. Ho avuto tanto tempo per pensare al mio primo gol e finalmente è arrivato. Se proprio devo dirla tutta... non è come l'ho immaginato. Pensavo di fare un gol mettendola all'incrocio, ma non fa nulla, l'esultanza però è stata bellissima. Correre verso i tifosi è stata una sensazione unica, sono felice per tutto. E' una vittoria di tutti questa, dei tifosi, dello staff, dell'allenatore e di noi calciatori".

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Un gol speciale dedicato alla sua persona speciale: "Questo gol è per la mia ragazza, senza di lei non ce l'avrei fatta. Vivere un'emozione così, anzi, vivere emozioni così, è il motivo per cui ho deciso di voler andare avanti e non fermarmi. Questo è il motivo principale per cui amo il calcio, ho finalmente chiuso un cerchio".

Sulla partita: "Non ero preoccupato, pian piano sto trovando sempre più minuti e questa è la cosa importante. Abbiamo sfruttato gli ampi spazi in contropiede e fortunatamente ho avuto anche l'occasione per fare gol, è stata una serata perfetta".

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