Il Watford presenta Edoardo Bove sull’asse Italia-Inghilterra

Una nuova vita per Edoardo Bove che risolve consensualmente il contratto con la Roma per approdare al Watford, pronto a tornare in campo. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo, puntando a nuovi traguardi in Championship,...

Si volta pagina con coraggio, come solo i campioni sanno fare. Edoardo Bove ha firmato con il Watford, sognando il ritorno in campo da quel terribile 1 dicembre 2024, quando la sua vita e la sua carriera si sono tinte di paure e interrogativi. Con tanta forza e resilienza ha trovato un nuovo percorso perfetto, pronto a dare il massimo: il club inglese lo ha accolto da vero campione, con un video da vero film. Video credits: Watford, Instagram.