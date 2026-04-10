DerbyDerbyDerby
Foto di Michele Massa

Michele Massa

Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua". Le parole sono l’arma più dolce del mondo e il giornalismo è una scuola, che nel piccolo o nel grande, ti insegna a vivere