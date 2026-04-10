Michele Massa

Pogba racconta: "Mourinho? Era irritato che si chiedeva sempre di me"
L'ammissione
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua". Le parole sono l’arma più dolce del mondo e il giornalismo è una scuola, che nel piccolo o nel grande, ti insegna a vivere
L'ammissione
L'annuncio nelle scorse ore
Svolta surreale
Una problematica... seria
Una sorpresa speciale
L'ultima proposta avallata
La risposta
Una gioia che è costata cara
I numeri della discordia
Il turco mandato fuori
Le dichiarazioni a sorpresa
L'iniziativa dell'ex attaccante
Il ladro dei... travestimenti
Il video del momento
La riflessione del tedesco
In Germania impazza la news
La protesta entra nel vivo
La lode del maestro
Sicuramente non è un loft di pochi metri quadrati
In vista del mercato
L'emozione di una Nazione
La sfida del Girone B
La sfida del girone B
L'olandese infiamma la sfida a distanza
Sfida nel girone A
Sfida nel girone B
Sfida nel girone A
Il desiderio Blancos
L'annuncio ufficiale
La sfida del girone C