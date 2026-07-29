Giovedì 30 luglio, alle ore 21:00, l’Estádio Municipal de Braga ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Sporting Braga e Železničar Pančevo. La formazione portoghese parte con un vantaggio minimo dopo la vittoria per 1-0 conquistata in trasferta nella prima sfida, mentre i serbi sono chiamati a una prestazione di grande carattere per provare a ribaltare il risultato e conquistare il passaggio del turno.

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Il momento delle due squadre

La partita d’andata ha premiato il Braga, che è riuscito a ottenere un successo prezioso grazie a una prestazione solida soprattutto nella fase difensiva. La squadra portoghese ha dimostrato grande organizzazione e capacità di creare occasioni, riuscendo a controllare i momenti più importanti della gara e portando a casa un risultato che ora le permette di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.

Davanti al proprio pubblico, il Braga potrà sfruttare il sostegno dell’Estádio Municipal e la propria maggiore esperienza internazionale. Il vantaggio di una sola rete, però, non consente distrazioni: un gol dello Železničar Pančevo potrebbe rimettere tutto in equilibrio e aumentare la pressione sui padroni di casa.

La formazione serba arriva alla sfida con l’obbligo di attaccare. Dopo la sconfitta interna dell’andata, il Železničar dovrà trovare maggiore incisività nella fase offensiva e cercare di mettere in difficoltà una difesa che nella prima partita ha concesso poco. Allo stesso tempo, sarà fondamentale non scoprirsi troppo, perché il Braga ha qualità sufficienti per colpire negli spazi lasciati dagli avversari.