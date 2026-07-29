Giovanni Malagò e Claudio Ranieri tracciano la strada al nuovo corso azzurro. Dopo tre mondiali consecutivamente saltati, la ripartenza è doverosa e raschiare il fondo del barile non è ammesso. Dalla conferenza stampa tenuta da entrambi, la voce si è alzata unanime e forte: l'Italia deve tornare a disputare una Coppa del Mondo senza se e senza ma.

Malagò conferma su Mancini: "La squadra voleva lui"

Senza alcun filtro e con assoluta decisione, Malagò ha presentato Roberto Mancini quale nuovo Commissario Tecnico della nazionale. Un nome che ha immediatamente acceso lo spogliatoio azzurro: "Ho contattato Gravina ed ha condiviso del tutto la mia scelta. Anche". Proseguendo sul momento storico negativo: "Voglio trovare una terza persona che completi il gruppo entro il finesettimana".

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - MARCH 05: Giovanni Malago, President of the Organizing Committee for the 2026 Olympic and Paralympic Winter Games, watches on during the Paralympic Games Opening Press Conference ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games on March 05, 2026, in Cortina d'Ampezzo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Proprio in merito alla trasmissione "a pagamento" della conferenza stampa, si erano sollevate forti polemiche: "Sono responsabile delle scelte fatte. Mi è stato detto che non sarebbe stata la prima volta ed è stato sempre così dal 2020. Se dovesse essere stato un errore, però, risolveremo tutto quanto. (...) La Rai è il nostro broadcaster e occorre fare delle valutazioni, ma tutti oggi potevano essere qui in termini di informazione. Si è fatta una strumentalizzazione in pieno stile italiano".

Ranieri si accoda a Malagò: "I bambini devono vedere il mondiale"

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Claudio Ranieri è stato assunto quale. Anche per lui si è trattato di conferenza stampa di presentazione: "Se si viene chiamati qui bisogna dire sì e basta, al di là del ruolo impiegato", ha esordito l'ex tecnico della Roma. Proseguendo sulla trattativa: "Ero al mare quando sono stato contattato e non ho avuto dubbi nell'accettare. Nessuna rivalsa per quanto accaduto in giallorosso, semplicemente. Devo fare due cose: rendere i tifosi azzurri innamorati di questa maglia e".