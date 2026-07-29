Novità in casa Roma: John Galantic è il nuovo Chief Executive Officer (CEO) dei giallorossi. Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso con una nota. Con la nomina del management italo-americano si copre così la casella rimasta vacante a due anni dall’addio di Lina Souloukou, l’ultima dirigente apicale dimessasi nel 2024 a seguito dell’esonero di Daniele De Rossi. La decisione, annunciata congiuntamente dai proprietari Dan Friedkin e Ryan Friedkin, affida la guida operativa della società ad un manager dotato di doppia cittadinanza statunitense e svizzera con origini italiane.

Roma, i Friedkin scelgono John Galantic come nuovo CEO: il comunicato

Origini italiane, nato a Boston nel '61, un master in Business Administration alla Harvard Business School, Johnè ufficialmente da oggi il nuovo Chief Executive Officer (CEO) della Roma . La decisione è già stata presa nella giornata di ieri ma adesso è arrivata la piena conferma. Ad annunciarlo, infatti, è stata la società giallorossa con un comunicato ufficiale. L'italo-americano va dunque a coprire il posto lasciato vuoto da Linadue anni fa.

Il nuovo amministratore delegato è un volto noto a Trigoria, avendo già ricoperto la carica di consigliere d’amministrazione indipendente tra il 2014 e il 2020 durante la presidenza di James Pallotta. Durante quel periodo ha fatto parte anche del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi. Il suo profondo legame emotivo con la Roma nasce in ambito familiare grazie al padre Ivan Galantic, che visse nella Capitale tra il 1939 e il 1951 trasmettendogli la passione per i colori giallorossi.

ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Tifosi dell'AS Roma durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico, il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Classe 1961, John Galantic si è formato a cavallo tra Stati Uniti ed Europa. Dopo aver conseguito il Bachelor of Arts presso la Tufts University, ha completato un master in Business Administration alla Harvard Business School. La carriera manageriale inizia nel 1990 all’interno di Procter & Gamble, dove lavora nel brand marketing e nelle vendite operando tra Roma, Londra e gli Stati Uniti, fino al 1995. Dal 2001 al 2006 è stato presidente di Coty Americas e, soprattutto, di Chanel. Nella casa di moda francese rimane per 16 anni ricoprendo anche la carica di CEO per gli Stati Uniti.

Il comunicato della Roma

"A tutta la nostra famiglia giallorossa, Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre.

Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. Forza Roma! La Famiglia Friedkin".