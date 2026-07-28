A volte il destino di alcuni calciatori può cambiare da un momento all'altro, con piccoli dettagli che fanno la differenza. A tal proposito, l'agente di Gianluca Mancini, Giuseppe Riso ha raccontato a Fcinter1098, come abbia cercato di convincere il suo assistito a cambiare casacca proponendolo proprio alla squadra neroazzurra, l'Inter. Alla Roma ormai da 7 anni, Mancini ha spesso rifiutato offerte da parte di altri club, specialmente provenienti dalla serie A, in questa sessione di mercato è stato cercato dalla squadra di Chivu per rinforzare il reparto offensivo, ma lui ha prontamente rifiutato, sposando appieno il progetto Roma e dichiarando il proprio amore verso la città con un nuovo tatuaggio ovvero la scritta "SPQR" sulla coscia sinistra.

Le parole di Riso: "Ha rifiutato tutto per la Roma"

"Volevo portarlo via con offerte anche più importanti (ride, ndr) ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma". Queste le prime parole dell'agente durante la telefonata che ha poi continuato: ", io l'avrei venduto ma lui. E' un gesto che fa per la Roma". infine conclude: "Gli ho detto che, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice".

ROMA, ITALIA - 4 MAGGIO: Gianluca Mancini dell'AS Roma festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AS Roma e ACF Fiorentina allo Stadio Olimpico il 4 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Mancini pazzo di Roma e della Roma, ricordando che lo scorso 18 Luglio ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla società capitolina fino al 2029. Ormai da tante stagioni nel club è divenuto un pilastro della difesa collezionando 319 presenze e 23 gol diventando non solo il beniamino del pubblico ma anche un simbolo della squadra e della città, indossando spesso la fascia di capitano.