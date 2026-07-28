Migliorano le condizioni di Carlos Alberto Parreira, ex allenatore del Brasile. Era ricoverato in un ospedale di Rio de Janeiro dal 16 giugno ed oggi la struttura medica ha comunicato che uscirà dalla terapia intensiva.

L'ancien sélectionneur du Brésil Carlos Alberto Parreira a quitté les soins intensifs



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Parreria in miglioramento: le condizioni del ct di USA '94

Parreira, che ha 83 anni ed è nato nel 1943, combatte dal 2023 contro, un tumore del sistema linfatico. L'ex allenatore da metà giugno ha sofferto di unaed è stato costretto, il 16, ad un ricovero in un ospedale di Rio. Nel corso dei giorni le sue condizioni generali sono peggiorate e, alla fine dello scorso mese, si è dovuto ricorrere alla, alla, e ad un intervento chirurgico. Adesso, però, la paura per la sua sorte sta diminuendo. La struttura dove è ricoverato ha comunicato che Parreria ha lasciato la terapia intensiva. L'83enne, infatti, ha mostrato "un miglioramento clinico delle sue condizioni generali. Il paziente è lucido, collaborativo, e le funzioni renali si sono stabilizzate". Ora si trova in un reparto di terapia semi-intensiva.

Parreria non è stato un allenatore qualsiasi. Nella sua carriera ha lavorato soprattutto con le nazionali e detiene il record di partecipazioni alla Coppa del Mondo come allenatore. La sua carriera da tecnico iniziò in Africa: allenò il Ghana. Nel 1974 passò alla Fluminense e poi ad una nuova destinazione esotica: il Kuwait. Nel 1983 sedette, una prima volta, sulla panchina della Selecao. Per poi tornare di nuovo nella penisola arabica: ha guidato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Nel 1991 approda di nuovo sulla panchina verdeoro e arriva anche il suo momento di gloria: nel 1994 vince il Mondiale negli Stati Uniti. Dopo quel trionfo riprende le sue esperienze da giramondo. Ma ritorna nel mondo dei club: Valencia in Spagna, Fenerbahçe in Turchia e infine il San Paolo in patria. Nel 1997 lo troviamo ad allenare negli USA, in seguito dirige diverse squadre del campionato brasiliano: Atletico Mineiro, Santos, Internacional e Corinthians. Chiuderà la sua carriera nel 2010 allenando il Sudafrica, dopo avere di nuovo condotto il Brasile nei Mondiali del 2006.