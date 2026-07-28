Dopo appena sedici giorni e dopo la brutta vicenda di Pirlo, la Nazionale è di nuovo nel caos. Il direttore tecnico Maldini e il suo advisor Leonardo si dimettono e la scelta del nuovo CT torna nelle mani del solo Malagò. Secondo la Gazzetta dello Sport, in questo momento, si tratta di una corsa a due: Conte o Mancini.

Conte o Mancini? Il futuro della Nazionale italiana ancora in bilico

Sembrava che tutto si stesse, finalmente, indirizzando nel verso giusto. Quello ditotale. Sono bastati appena sedici giorni per ribaltare tutto e precipitare di nuovo nel caos e nell'incertezza. Si è passati dal tentativo di portarein azzurro alla scelta di, difesa da Maldini ma contestata dalla politica a causa dei rapporti dell'ex Milan con

Quando è apparso chiaro che Pirlo non si sarebbe mai seduto sulla panchina della Nazionale, Maldini e Leonardo hanno deciso di salutare il progetto. E ora? Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, è tutto nelle mani del presidente della FIGC, Malagò. Che dovrà, finalmente, decidere chi sarà il prossimo allenatore dell'Italia. Ci sarebbero due nomi in lista, due nomi che già negli scorsi mesi erano apparsi come probabili. E si tratta di due ritorni: Mancini e Conte.

NAPLES, ITALY - APRIL 18: Antonio Conte SSC Napoli head coach gestures during the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on April 18, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo indiscrezioni il vincitore dell'Europeo del 2021 appare come il grande favorito. Per vari motivi. Molti giocatori lo stimano e sarebbero contenti di un suo rientro. Si tratta, senza dubbio, di una figura vincente, esperta, carismatica. Di contro, però, molto probabilmente non sarebbe ben visto da una gran parte della Lega Serie A e dalla tifoseria: pesano ancora le dimissioni improvvise del 2023.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, festeggia con il Trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato UEFA Euro 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio Wembley l’11 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Cosa ne pensa lui? Mancini vorrebbe togliersi una ultima soddisfazione: giocare il Mondiale. E l'ex allenatore del Napoli? Conte, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe meno convinto di voler entrare, di nuovo, nell'ambiente azzurro. Farebbe sicuramente fatica a sposare un progetto nel quale non era considerato una prima scelta. Se, però, il dt dovesse diventare Chiellini, come si vocifera, e lui diventasse la prima scelta sarebbe disposto a trattare. Tanto più che non avrebbe problemi di consenso fra i tifosi e nemmeno all'interno della Lega Serie A.