Il risultato conta relativamente in piena preparazione estiva, ma una vittoria è comunque una vittoria, specie se contro i neo Campioni di Turchia: il Venezia inaugura il ciclo delle amichevoli internazionali superando con un netto 3-0 il Galatasaray, mostrando organizzazione, intensità e una buona qualità.

Venezia, una vittoria di prestigio contro i campioni di Turchia

All'Hoffmann Personal Stadion di Linz, ildifirma una prestazione maiuscola in questa prima fase di preparazione, imponendosi 3-0 contro il. Il punteggio premia una squadra capace di giocare con coraggio sin dai primi minuti, costruendo diverse occasioni già nel primo tempo cone Rrahmani, mentre il portieresi è distinto con interventi decisivi sulle conclusioni di

Solo nella ripresa i verdiarancio sono riusciti a concretizzare la superiorità mostrata in campo, chiudendo il match con un successo tanto netto quanto meritato. Oltre al risultato, Stroppa può sorridere per le indicazioni arrivate dai nuovi volti della rosa come Bella Kotchap, che ha limitato efficacemente un attaccante del calibro di Osimhen, da Rrrahmani, sempre nel vivo della manovra, ma anche da Correia, arrivato dal Valencia e protagonista di una spinta costante sulle corsie esterne.

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Yeboah e Lauberbach, l'intesa che fa la differenza

La svolta arriva al minuto 71, quandofinalizza un rapido scambio con il centravantie firma il vantaggio con un sinistro preciso. Appena tre minuti più tardi è ancora l'esterno offensivo a creare i presupposti per il raddoppio, procurandosi il calcio di rigore che lo stesso Lauberbachcon freddezza. Nel recupero, sempre i due confezionano anche il 3-0 definitivo: assist di Yeboah evincente dell'attaccante tedesco, autore di una preziosa. Due protagonisti assoluti che hanno acceso il reparto offensivo nella seconda frazione, dimostrando qualità tecniche e grande intesa.

MILANO, ITALIA - 3 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, osserva il campo prima della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio di San Siro, il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Stroppa: "Conta crescere, non il risultato"

Nel post-partita,ha invitato a mantenere i piedi per terra, sfruttando però il momento per fare i giustiai suoi: "C'è tanto lavoro ancora da fare, è una partita che abbiamo fatto per tratti molto bene, mente per altri abbiamo concesso tanto. Abbiamo ben figurato al di là del risultato, che però non conta niente. È un percorso e queste sono partite che ci fanno crescere, ciò che conta è arrivare pronti all'inizio del campionato. I nuovi? Stanno seguendo il loro percorso di crescita. Questa è stata una prova importante per intensità e ritmo, e affrontare una squadra come il Galatasaray ci aiuta a capire dove migliorare. I ragazzi che erano già qui stanno dando una grossa mano ai nuovi arrivati, sono contento dell'applicazione e della mentalità di tutti", ha concluso Stroppa.