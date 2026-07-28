Tra etica del lavoro, allenamenti, e cambiamenti personali: un Mourinho diverso da quello di sedici anni fa.
Dopo sedici anni passati ad allenare numerose squadre in giro per l'Europa, Mourinho è tornato sulla panchina del Real Madrid. Per volontà dello stesso presidente Florentino Perez, deluso dalle gestioni di Xabi Alonso e Arbeloa. Ma, come raccontato da Marca, si tratta di uno Special One nuovo e forse diverso.
Mourinho e il Real Madrid: una nuova storiaSecondo il quotidiano spagnolo, infatti, i giocatori stanno sperimentando un Mourinho diverso da quello che nel 2010 arrivò sulla panchina dei blancos. Non completamente: alcune cose, infatti, rimangono le stesse. Sul campo di allenamento e per quanto riguarda l'etica del lavoro, il tecnico sta imponendo le sue idee, il suo stile, il suo modus operandi.
Il suo approccio è lo stesso: massime pretese, meticolosa attenzione ai dettagli e un lavoro quasi instancabile. L'obiettivo finale? Riportare in auge una etica del lavoro che, secondo lui, si è persa negli ultimi anni e cementare il gruppo squadra. Lo ha spiegato il tecnico stesso sui canali ufficiali del club: "Creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell'ambizione. Non si tratta di lavorare al Real Madrid, ma di lavorare per il Real Madrid. Ed è con questo spirito di dedizione che sono qui".
E i giocatori hanno già avuto modo di sperimentare gli intensi e faticosi programmi dell'ex tecnico di Benfica e Inter. A Valdebebas, nella prima settimana di allenamento, il programma prevedeva tre giorni di doppie sessioni. Mourinho alterna diversi tipi di lavoro: fisico e tattico. Ma il pallone ha sempre la priorità.
July 27, 2026
Ma qualcosa, nel tecnico portoghese, potrebbe essere cambiato. Una trasformazione forse più personale che professionale. Ne ha parlato lui stesso in una intervista alla UEFA: "Prima pensavo di più a me stesso, ero più egocentrico, e sono cambiato in modo tale da sentirmi più altruista. Sento di essere nel calcio per aiutare gli altri più che per aiutare me stesso. Sono qui per aiutare i miei giocatori più che per pensare a cosa succederà nella mia vita. Penso di più al club, penso di più alla gioia dei tifosi, più che a me stesso"
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