Il nuovo tecnico è stato presentato oggi e ha parlato anche di questa difficile questione legata all'argentino.
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Nella sua prima conferenza stampa il nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato anche di una delle patate bollenti del mercato dei Blues: Enzo Fernandez, più volte accostato al Real Madrid. Il tecnico spagnolo ha dichiarato di volerlo tenere in squadra.
Xabi Alonso confirms Garnacho could leave Chelsea 🔵❌:— ESPN UK (@ESPNUK) July 13, 2026
🗣️ "There is interest in him from other clubs. Hopefully, it finishes in the best possible way for everyone" pic.twitter.com/lOVs5DxbwL
Xabi Alonso ha detto che intende tenere al Chelsea Enzo FernandezOggi il Chelsea ha finalmente presentato il suo nuovo allenatore. Si tratta dello spagnolo Xabi Alonso, incaricato di riportare la squadra di Londra ad essere competitiva in Premier League e nelle Coppe Europee, dopo una stagione più che deludente che ha visto avvicendarsi Maresca e Rosenior. Una delle questioni più importanti e complesse, alla quale bisognerà mettere mano, riguarda il centrocampista argentino Enzo Fernandez. Tempo fa il giocatore aveva speso belle parole per il River Plate e per il Real Madrid, e in molti avevano pensato che in estate l'argentino avrebbe lasciato il club inglese. Il club, addirittura, aveva preso provvedimenti e deciso di sospendere il calciatore per due giornate. Alonso, però, ha le idee chiare. Vuole tenere il giocatore: "Si. Abbiamo anche parlato. Ma, come potete capire, ciò che ci siamo detti rimarrà privato", ha spiegato il nuovo allenatore.
Nella conferenza di presentazione, inoltre, si è parlato anche degli obiettivi che il Chelsea si darà in questa stagione. Il primo, il più importante, è la qualificazione alla Champions League: "Certamente, è un obiettivo. Ma per raggiungerlo bisogna fare molte cose per bene. Dobbiamo coltivare una mentalità vincente e competitiva, vincere le partite e divertirci nel farlo", ha spiegato l'ex tecnico di Real Madrid. I Blues hanno già ripreso gli allenamenti in vista dell'inizio della stagione. Il tecnico ha già a disposizione un gruppo numeroso che comprende anche Cole Palmer, Joao Pedro e Levi Colwill. Infatti, sono solamente otto i giocatori in forza ai londinesi che sono stati impegnati nel Mondiale e tra questi proprio il centrocampista Enzo Fernandez, che ha anche segnato un gol.
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