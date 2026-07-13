Una tragedia che ha colpito il calcio portoghese, ma anche italiano: l'ex attaccante Manù ha perso la vita all'età di 43 anni in un incidente stradale nei pressi di Lisbona. Ecco cosa è emerso dalle prime ricostruzioni dell'accaduto.

L'incidente fatale di Manù: cosa è successo

Il mondo del calcio portoghese è in lutto per la scomparsa improvvisa di Emanuel Jesus Bonfirm Evaristo, conosciuto da tutti come, ex attaccante portoghese con alle spalle un breve passato anche in Italia con la maglia del. L'ex calciatore è morto all'età di 43 anni in unstradale nei pressi di, nella località di Vermoes, mentre stava facendo ritorno a casa. Secondo le prime ricostruzioni dal Portogallo , Manù viaggiava da solo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria automobile. Il veicolo è uscito dalla carreggiatapiù volte, rimanendo completamente distrutto. All'arrivo dei soccorsi, nonostante il rapidodelle squadra d'emergenza, per Manù non c'era ormai più nulla da fare.

Le indagini sono tutt'ora in corso per chiarire le cause dell'uscita di strada. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, tra cui un possibile malore, una distrazione o l'eccessiva velocità. I soccorritori, intervenuti con numerosi mezzi di emergenza dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio, hanno trovato il conducente già in arresto cardiorespiratorio, come rivelato dal Corriere della Sera. Sui social, non sono mancati i toccanti saluti da parte dei principali club con cui ha giocato, come Benfica e AEK Atene.

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La carriera dell'ex attaccante

Nato nell'82,è cresciuto calcisticamente nell'Averca prima di essere acquistato dalnel 2004. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Estrela Amadora, AEK Atene, Maritimo, Legia Varsavia, Beijing Guoan ed Ermis Aradippou, costruendo un percorso internazionale tra Europa e Asia. L'esperienza italiana lo ha visto protagonista con ile successivamente con il, lasciando il ricordo di un attaccante rapido e duttile, capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2019, era tornato a vivere in, dove la sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondotra ex compagni, tifosi e società che hanno avuto modo di apprezzarlo dentro e fuori dal campo.